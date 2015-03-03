Систему независимого арбитража предлагают создать в Казахстане

В Казахстане предлагают принять закон об арбитраже и закрепить независимость этого органа, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Проект документа уже подготовлен Министерством юстиции с участием других государственных органов. Проект закона всесторонне проработан и отличается высоким качеством, в то же время он нуждается в совершенствовании", – сказал генеральный секретарь Центра арбитражного и третейского разбирательства НПП Джумабай Шамшиев на международной конференции, посвященной актуальным направлениям развития международного арбитража.
При принятии закона, заметил он, понятие "арбитраж" будет означать прежний третейский орган. Наряду с этим должно быть введено понятие "арбитражного суда", обозначающего состав арбитров суда.
"Мы не только закрепили принцип независимости арбитров и арбитража, но и четко расписали все те основания и гарантии, которые будут предоставлены законом для обеспечения независимости. Заложили нормы, что запрещается образование арбитражей при государственных органах, госпредприятиях, субъектах естественных монополий", – сказала в свою очередь вице-министр юстиции Зауреш Баймолдина.
В частности, предлагается отнести к подсудности арбитража, как единого института, все имущественные споры. За исключением споров, по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных, а также споров, возникающих из личных неимущественных отношений. "В проекте мы указали одинаковую подведомственность – как для ныне действующих третейских судов, так и для международных коммерческих арбитражей. Предполагаем исключить действующие нормы о запрете рассмотрения споров, по которым затрагиваются интересы государства, госпредприятий, естественных монополистов, доминантов, а также споров по делам о банкротстве и реабилитации. В процессе согласования данного закона, обсуждая с Генеральной прокуратурой возникшие между нами разногласия, мы нашли компромиссный вариант: установили, что для национальных арбитражей споры с участием этих субъектов будут передаваться при согласии уполномоченного в отношении их государственного органа. Порядок дачи согласия будет определяться решением Правительства", – пояснила вице-министр.
Вместе с тем дела о банкротстве и реабилитации будут исключены из компетенции арбитража.
Законопроект, по словам Баймолдиной, будет направлен на согласование в Администрацию Президента.
"Мы постарались заложить все предпосылки для объективного разрешения арбитражем правовых споров", – отметила она.
Кроме этого, НПП предложила создать в Казахстане ассоциацию арбитров. "Доверие к институтам альтернативного разрешения споров обусловлено не только характером их деятельности, возможностью выбора самими сторонами конкретных арбитров и арбитража, но и обеспечением их реальной независимости. Сегодня многие из них находятся при различных фирмах и компаниях, выполняя роль карманных арбитражей", – сказал Шамшиев.