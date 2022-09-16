Фото: Минэнерго РК
Энергетика
Систему учета продаж дизтоплива на АЗС запустили в Казахстане

В Казахстане запущена информационная система учета реализации дизельного топлива на АЗС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

15 сентября 2022 года на базе Информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов запущен модуль по верификации данных потребителей для отпуска дизельного топлива по дифференцированным ценам.

«Функционал информационной системы в режиме реального времени позволяет автозаправочным станциям (АЗС) страны отслеживать ежесуточные объемы дизельного топлива, реализуемого на АЗС по цене 230-260 тенге за литр (в зависимости от региона)», – пояснили в ведомстве.

Сервис разработан без затрат бюджетных средств и предусматривает проверку документов из баз данных министерств внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и государственного кредитного бюро, добавили в Минэнерго.

22 августа Министерство энергетики РК сообщало, что в качестве одного из возможных вариантов рассматривается «Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов», которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году. Оператором информационной системы является АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ»).

«В настоящее время, согласно поступившим заявлениям, НИТ предоставлены логины и пароли для 2 тысяч АЗС страны, из них 271 АЗС начала практическое применение, то есть «выполнили вход» в качестве пользователей системы сразу после запуска. В целом по стране АЗС проведено 2 365 продаж», – рассказали в ведомстве.

Также для оказания операторам АЗС оперативной консультативной помощи по работе с системой со стороны Минэнерго запущен технический центр поддержки.

Министерство энергетики совместно с НИТ продолжит работу по интеграции Информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов с информационными системами АЗС, банков второго уровня и иными информационными системами и сервисами, заключили в госоргане.

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