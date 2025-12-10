Ситуация на юге кардинально изменится

Итоги года
8
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Дефицит энергомощности планируется устранить благодаря осуществлению крупных проектов. О планах по развитию энергетики, промышленности и социальной сферы аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров рассказал вчера на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций. По его словам, сегодня регион вынужден импортировать около 75% необходимой электроэнергии, однако в ближайшие два года ситуация кардинально изменится.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Совокупный потенциал новых генерирующих мощностей сос­тавит 2,4 ГВт. Речь идет о строи­тельстве парогазовых станций в Сайрамском и Тюлькубасском районах, газотурбинной станции в Кентау, а также солнечных и ветряных электростанциях.

Воплощение проектов в жизнь позволит обеспечить электроэнер­гией новые промышленные предприятия и значительно снизить зависимость от внешних поставок. Объем инвестиций в энергетику превысит триллион тенге – это одно из крупнейших капиталовложений в экономику региона за годы независимости.

Промышленность остается ключевым драйвером развития области. В регионе сформирован крупный индустриальный каркас – индустриальные зоны, СЭЗ «Turan», а также малые произ­водственные площадки. Эти территории становятся цент­рами притяжения инвесторов благодаря подготовленной инфра­структуре и государственной поддержке.

За последнее время введены в строй десятки новых предприятий: в сфере урановой переработки, выпуска текстиля, алюминиевой и пищевой продукции. Создаются рабочие места, растет занятость, объем промышленного производства уже превысил показатели прошлого года. Туркестанская область вошла в пятерку динамично развивающихся регионов республики.

Одним из заметных проектов стал «Малый промышленный парк», который позволяет формировать производства полного цикла – от мебели и стройматериалов до морозильного оборудования и систем орошения. Это помогает региону снижать импортозависимость и расширять экспортные возможности.

Туркестанская область сохраняет статус аграрного лидера. Здесь развиваются хлопково-текстильный, кукурузный и мясной клас­теры. Задача отрасли – переход от простого выращивания культур к их глубокой переработке.

В хлопковом кластере внедряются водосберегающие технологии, строятся перерабатывающие предприятия и прядильные фаб­рики. В Шардаринском райо­не завершается строительство крупного завода по глубокой переработке кукурузы. В мясном кластере создаются современные откормочные комплексы, перерабатывающие предприятия и животноводческая биржа.

Особый акцент сделан на теп­личном хозяйстве. На юге Казахстана расположены три четверти всех теплиц республики. Ввод крупного тепличного комплекса Ecoculture Eurasia позволит обеспечивать круглогодичное выращивание овощей.

Отвечая на вопросы журналистов, аким подчеркнул, что проблема дефицита воды остается актуальной, несмотря на последовательное внедрение водосберегающих технологий. Уже модернизировано и охвачено новыми системами орошения свыше 100 тыс. га, а в перспективе площадь будет увеличена до 400 тыс. га. Параллельно ведется модернизация каналов и строительство новых водохранилищ, что обеспечит стабильный полив и надежное водоснабжение населенных пунктов.

Почти все жители региона обеспечены питьевой водой, ведется планомерное обновление водопроводных сетей.

Газификация достигла уровня почти 90%, подведение газа продолжается. В дорожной сфере в этом году ведется ремонт и строительство более тысячи километров дорог.

Инвестиционный климат регио­на остается привлекательным: сформирован пул из более чем ста проектов в сферах переработки, энергетики и сельского хозяйства. Итоги года демонстрируют одни из лучших производственных результатов по стране.

В рамках национального проекта «Келешек мектептері» открываются новые школы, большинство объектов уже введены в эксплуатацию. Начал работу IT-университет Woosong Kazakhstan, который призван стать региональным центром подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта.

В медицине продолжается масштабная модернизация: строятся новые объекты, обновляется оборудование, закупаются автомобили скорой помощи. Последовательно решается проблема дефицита медицинской инфраструктуры.

Уровень бедности в регионе снизился, а количество получателей адресной социальной помощи за три года сократилось вдвое. За 10 месяцев создано 130 тыс. рабочих мест – показатель, подтверждающий устойчивость экономического роста.

Особый статус Туркестана дал мощный импульс туристической отрасли. За год регион принял более полумиллиона гостей. Введены новые объекты – гребной канал, центр ремесленников, в ближайшее время откроется крупный ипподром.

По итогам 10 месяцев экономический рост составил почти 115% – один из самых высоких показателей в стране. Туркестанская область последовательно следует курсом, обозначенным Президентом: привлекает инвес­торов, развивает производство, улучшает качество жизни населения и формирует современный облик региона.

Работа будет продолжена. Цель остается неизменной – сделать Туркестанскую область одним из наиболее развитых регионов Казахстана.

#Туркестанская область #итоги #СЦК

Популярное

Все
Первая победа
На севере поспели... бананы
Когда вещи говорят
Золото из Даммама
Shymbulak открыл сезон при дефиците снега
Вклад Смагула Садвокасова в образование региона
Служение Отечеству – дело всей жизни
Волки все ближе к селу
Великолепная пятерка на Australian Open
Учительство в контексте глобальной повестки
Честная служба – важнейший фактор повышения доверия населения
Станцию скорой помощи ждут уже два года
Формируя неприятие коррупции
Новая модель сельского менеджмента
Срезан плодородный слой с холма
С думой о Родине
Указы Главы государства о назначении
Беречь время и ресурсы
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Армия усиливает подготовку допризывников
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Комплексные меры дают результаты
Устойчивый рост и большие планы
Аграрии подвели итоги года
И житница, и туристический центр

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]