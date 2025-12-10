Совокупный потенциал новых генерирующих мощностей сос­тавит 2,4 ГВт. Речь идет о строи­тельстве парогазовых станций в Сайрамском и Тюлькубасском районах, газотурбинной станции в Кентау, а также солнечных и ветряных электростанциях.

Воплощение проектов в жизнь позволит обеспечить электроэнер­гией новые промышленные предприятия и значительно снизить зависимость от внешних поставок. Объем инвестиций в энергетику превысит триллион тенге – это одно из крупнейших капиталовложений в экономику региона за годы независимости.

Промышленность остается ключевым драйвером развития области. В регионе сформирован крупный индустриальный каркас – индустриальные зоны, СЭЗ «Turan», а также малые произ­водственные площадки. Эти территории становятся цент­рами притяжения инвесторов благодаря подготовленной инфра­структуре и государственной поддержке.

За последнее время введены в строй десятки новых предприятий: в сфере урановой переработки, выпуска текстиля, алюминиевой и пищевой продукции. Создаются рабочие места, растет занятость, объем промышленного производства уже превысил показатели прошлого года. Туркестанская область вошла в пятерку динамично развивающихся регионов республики.

Одним из заметных проектов стал «Малый промышленный парк», который позволяет формировать производства полного цикла – от мебели и стройматериалов до морозильного оборудования и систем орошения. Это помогает региону снижать импортозависимость и расширять экспортные возможности.

Туркестанская область сохраняет статус аграрного лидера. Здесь развиваются хлопково-текстильный, кукурузный и мясной клас­теры. Задача отрасли – переход от простого выращивания культур к их глубокой переработке.

В хлопковом кластере внедряются водосберегающие технологии, строятся перерабатывающие предприятия и прядильные фаб­рики. В Шардаринском райо­не завершается строительство крупного завода по глубокой переработке кукурузы. В мясном кластере создаются современные откормочные комплексы, перерабатывающие предприятия и животноводческая биржа.

Особый акцент сделан на теп­личном хозяйстве. На юге Казахстана расположены три четверти всех теплиц республики. Ввод крупного тепличного комплекса Ecoculture Eurasia позволит обеспечивать круглогодичное выращивание овощей.

Отвечая на вопросы журналистов, аким подчеркнул, что проблема дефицита воды остается актуальной, несмотря на последовательное внедрение водосберегающих технологий. Уже модернизировано и охвачено новыми системами орошения свыше 100 тыс. га, а в перспективе площадь будет увеличена до 400 тыс. га. Параллельно ведется модернизация каналов и строительство новых водохранилищ, что обеспечит стабильный полив и надежное водоснабжение населенных пунктов.

Почти все жители региона обеспечены питьевой водой, ведется планомерное обновление водопроводных сетей.

Газификация достигла уровня почти 90%, подведение газа продолжается. В дорожной сфере в этом году ведется ремонт и строительство более тысячи километров дорог.

Инвестиционный климат регио­на остается привлекательным: сформирован пул из более чем ста проектов в сферах переработки, энергетики и сельского хозяйства. Итоги года демонстрируют одни из лучших производственных результатов по стране.

В рамках национального проекта «Келешек мектептері» открываются новые школы, большинство объектов уже введены в эксплуатацию. Начал работу IT-университет Woosong Kazakhstan, который призван стать региональным центром подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта.

В медицине продолжается масштабная модернизация: строятся новые объекты, обновляется оборудование, закупаются автомобили скорой помощи. Последовательно решается проблема дефицита медицинской инфраструктуры.

Уровень бедности в регионе снизился, а количество получателей адресной социальной помощи за три года сократилось вдвое. За 10 месяцев создано 130 тыс. рабочих мест – показатель, подтверждающий устойчивость экономического роста.

Особый статус Туркестана дал мощный импульс туристической отрасли. За год регион принял более полумиллиона гостей. Введены новые объекты – гребной канал, центр ремесленников, в ближайшее время откроется крупный ипподром.

По итогам 10 месяцев экономический рост составил почти 115% – один из самых высоких показателей в стране. Туркестанская область последовательно следует курсом, обозначенным Президентом: привлекает инвес­торов, развивает производство, улучшает качество жизни населения и формирует современный облик региона.

Работа будет продолжена. Цель остается неизменной – сделать Туркестанскую область одним из наиболее развитых регионов Казахстана.