Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 марта

По состоянию на 19 марта в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 1 801 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Фото: Kazpravda.kz

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 36 человек с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

На 19 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 801 человек (1 628+ и 173 КВИ-), из них в стационарах находится – 135 пациентов, на амбулаторном – 1 666 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 2 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.