Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 февраля

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 25 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 523 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 32,

- в Алматы – 144,

- в Шымкенте – 6,

- в Акмолинской области –20,

- в Актюбинской области – 4,

- в Алматинской области – 48,

- в Атырауской области – 7,

- в Восточно-Казахстанской области – 25,

- в Жамбылской области – 14,

- в Западно-Казахстанской области – 14,

- в Карагандинской области – 41,

- в Костанайской области – 49,

- в Кызылординской области – 1,

- в Мангистауской области – 8,

- в Павлодарской области – 36,

- в Северо-Казахстанской области – 70,

- в Туркестанской области – 4.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 301 253 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 996 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в стране - 1 263 992.

