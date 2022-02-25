Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 февраля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 25 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 523 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 32,
- в Алматы – 144,
- в Шымкенте – 6,
- в Акмолинской области –20,
- в Актюбинской области – 4,
- в Алматинской области – 48,
- в Атырауской области – 7,
- в Восточно-Казахстанской области – 25,
- в Жамбылской области – 14,
- в Западно-Казахстанской области – 14,
- в Карагандинской области – 41,
- в Костанайской области – 49,
- в Кызылординской области – 1,
- в Мангистауской области – 8,
- в Павлодарской области – 36,
- в Северо-Казахстанской области – 70,
- в Туркестанской области – 4.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 301 253 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 996 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в стране - 1 263 992.
Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 523 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 32,
- в Алматы – 144,
- в Шымкенте – 6,
- в Акмолинской области –20,
- в Актюбинской области – 4,
- в Алматинской области – 48,
- в Атырауской области – 7,
- в Восточно-Казахстанской области – 25,
- в Жамбылской области – 14,
- в Западно-Казахстанской области – 14,
- в Карагандинской области – 41,
- в Костанайской области – 49,
- в Кызылординской области – 1,
- в Мангистауской области – 8,
- в Павлодарской области – 36,
- в Северо-Казахстанской области – 70,
- в Туркестанской области – 4.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 301 253 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 996 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в стране - 1 263 992.