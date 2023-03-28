Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 марта

По состоянию на 28 марта в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 1 717 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 85 человек с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию и 8 – с коронавирусной пневмонией.

По состоянию на 28 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 717 человек (1 542+ и 175 КВИ-), из них в стационарах находится – 138 пациентов, на амбулаторном – 1 579 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.