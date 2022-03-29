Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 марта

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 29 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 17 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 1

– город Алматы - 11

– Акмолинская область - 1

– Актюбинская область - 1

– Жамбылская область - 1

– Карагандинская область - 1

– Северо-Казахстанская область - 1

Всего в стране выявлены 1 305 082 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 288 751.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 марта

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.