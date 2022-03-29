Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 29 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 17 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан - 1
– город Алматы - 11
– Акмолинская область - 1
– Актюбинская область - 1
– Жамбылская область - 1
– Карагандинская область - 1
– Северо-Казахстанская область - 1
Всего в стране выявлены 1 305 082 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 288 751.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 марта
В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.