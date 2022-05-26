Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Тревожные будни Памира

Ситуация в Таджикистане вызывает озабоченность всех стран Центральной Азии. Не исключается, что власти этой республики могут обратиться с просьбой о поддержке к государствам – участникам ОДКБ.

Антитеррористическая операция в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, или, как ее еще называют, Памире, началась 18 мая. Причиной послужило перекрытие организованной преступной группой трассы из Душанбе по направлению к Китаю.

По данным официальных влас­тей, эта ОПГ при поддерж­ке международных террорис­тов завозит в страну оружие и боеприпасы. Главной же целью преступников официальный Душанбе называет дестабилизацию ситуации в стране.

– Также заявляется, что среди преступников есть иностранные наемники. По официальным данным, ликвидировано 8 экстремистов, 11 получили ранения, – комментирует ситуацию эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Ерсултан Жансейтов.

По его мнению, на фоне возросшей в последнее время активности различных вооруженных формирований в Афганистане, а также напряженности на таджикско-афганской границе ситуация в Таджикистане вызывает озабоченность всех государств Центральной Азии.

Одной из главных угроз для региональной безопасности и стабильности выступает риск просачивания бандформирований с территории Афганистана. Кроме того, ситуация грозит гуманитарной катастрофой, которая будет иметь широкий спектр последствий, включая потоки беженцев и усиление наркотрафика.

– 16 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ОДКБ в Москве акцентировал внимание на вопросах безопас­ности в регионе Центральной Азии, в частности, на угрозах, исходящих с территории Афганистана. Не исключено, что в случае утраты властями Таджикистана контроля в ГБАО или дестабилизации на значительной части территории республики по просьбе властей страны в нее будет введен военный контингент ОДКБ, – считает Ерсултан Жансейтов.

В случае если подобная операция состоится, то с точки зрения международного права желательным было бы провести ее в рамках миротворческой деятельности ООН, что укрепило бы правосубъектность ОДКБ, повысив международный миро­творческий престиж структуры и обеспечив практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира.

Главный эксперт Института евразийской интеграции Нуралы Камал пока скептически относится к тому, что Памир станет новой площадкой для применения миротворческих сил ОДКБ.

– Но если Таджикистан все-таки попросит помощь, то нашим властям и прежде всего военным структурам уже надо работать над вопросом оснащения миротворцев современными вооружением, военной и специальной техникой, а также спецсредствами. Все это актуально в свете меняющихся вызовов и в контексте современных конф­ликтов. Кроме того, крайне важна поддержка со стороны казахстанской общественности, а это зависит от правильного информационного позиционирования, – считает эксперт.

В дни январских трагических событий в Казахстан были направлены миротворческие силы, хотя в распоряжении ОДКБ есть и Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), которые как раз предназначены для борьбы с терроризмом, а именно о террористах ведет речь официальный Душанбе.

– Местные же оппозиционные ресурсы говорят о попытке подавления властями масштабных протестов с требованиями об отставке региональных властей, смягчении режима и прекращении преследования местных политических активистов из числа этнических памирцев. И, таким образом, присутствие иностранных войск может лишь способствовать дальнейшей эскалации конфликта и обратить против миротворцев местное население, – говорит Нуралы Камал. – Значит необходимы тщательный мониторинг и анализ происходящих в ГБАО событий, постоянные информационно-аналитические контакты со странами-партнерами. Должны быть задействованы внешние разведывательные ресурсы, необходима объективная оценка происходящего непосредственно с места событий с учетом местного менталитета и настроений.

К слову, Памирский регион для миротворческой деятельности Казахстана – местность не новая. В 1992 году в Таджикистане разгорелась гражданская война, в ходе которой вооруженная оппозиция решила воспользоваться случаем практического оголения границы и призвала на помощь афганских боевиков. Тогда таджикское правительство попросило Казахстан, Россию, Узбекистан и Кыргызстан ввести миротворческие войска для подавления атак афганских моджахедов.

Казахстанские войска были направлены непосредственно на границу между Таджикистаном и Афганистаном, в горную местность. В 1995 году в горном памирском ущелье Пшихавр военнослужащие «Казбата» вступили в бой с крупным военизированным формированием исламистов. В бою, который длился более четырех часов, погибли 17 военнослужащих Казахстана, но атака радикалов была отбита.

– В возможной операции при необходимости целесообразнее задействовать опыт ветеранов «Казбата», которые окажут неоценимую помощь по нейтрализации возможных рисков для жизни казахстанских миротворцев, – считает эксперт.