Скляр и глава КМГ провели встречи с крупнейшими нефтегазовыми компаниями КНР

Международное сотрудничество,Китай,Нефть и Газ
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Они обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества в области геологоразведки и нефтегазохимии

Фото: пресс-служба правительства РК

Казахстанская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром на полях Боаоского азиатского форума (БАФ) встретилась с руководителями ведущих нефтегазовых компаний Китая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Во время встречи с исполнительным вице-президентом компании «CNOOC» Сунь Далу рассмотрен ход реализации совместного проекта «Жылыой» в Атырауской области. Отмечено, что разведка участка будет вестись на условиях Улучшенного модельного контракта (УМК), предусматривающего для инвестора ряд преференций.

Также обсуждены перспективы взаимодействия АО «КазМунайГаз» в сфере инжиниринга с дочерней компанией «CNOOC» – «COSL» (China Oilfield Services), обладающей большим опытом обслуживания морских нефтяных месторождений в Китае.

В беседе с председателем Совета директоров корпорации «Sinopec» Ма Юншэном обсужден текущий статус реализации совместного проекта «Полиэтилен», направленного на развитие нефтегазохимического кластера в Казахстане, стоимостью $7,6 млрд. Кроме того, стороны рассмотрели инвестиционное партнерство в геологоразведочном проекте «Березовский» в Западно-Казахстанском регионе (не далеко от месторождения Карачаганак).

На встрече с президентом компании «CNPC» Хоу Цицзюнем подчеркнуто многолетнее плодотворное сотрудничество АО «КазМунайГаз» и китайской корпорации в сфере добычи нефти. Достигнуты договоренности по расширению взаимодействия по всем направлениям. В частности, примером новой совместной инициативы АО «КазМунайГаз» и «CNPC» в нефтегазохимии является проект «Карбамид» с предварительной стоимостью в $1,2 млрд.

По итогам встречи подписан протокол между компаниями «KMG PetroChem» и «CNPC» по дальнейшим шагам реализации проекта «Карбамид».

#переговоры #Китай #компании #КМГ

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