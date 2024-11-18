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Сколько казахстанцев практикуют доконтактную профилактику ВИЧ

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Профилактика актуальна для употребляющих наркотики, мужчин, имеющих секс с мужчинами, работниц/ков секса, транс людей, дискордантных пар

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В Казахстане отмечается рост числа приверженцев доконтактной профилактики ВИЧ (ДКП), с 5 тысяч в прошлом году до 11 тысяч человек в этом году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

ДКП или PrEP - эффективный способ предотвращения передачи ВИЧ при условии его регулярного применения людьми без ВИЧ.

«ДКП заключается в ежедневном приеме препарата тенофовир/эмтрицитабин. Мировые исследования показывают, что препараты PrEP снижают риск передачи ВИЧ на 99%. Препараты можно бесплатно и конфиденциально получить в региональных центрах по профилактике ВИЧ, неправительственных общественных организациях. Мигранты могут купить в аптеках по рецепту врачей центров по профилактике ВИЧ-инфекции или частных медцентров», – рассказал Улугбек Медеубеков – исполняющий обязанности директора Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК (КНЦДИЗ).

Как известно, ВИЧ в стране распространяется преимущественно в ключевых группах населения. Поэтому ДКП актуальна в первую очередь для групп риска, включая лиц, употребляющих наркотики, мужчин, имеющих секс с мужчинами, работниц/ков секса, транс людей, дискордантных пар (один из партнеров с ВИЧ).

ДКП доступна с 2023 года через ряд дружественных НПО, которые предоставляют препараты через медицинских работников, две из них получили медицинскую лицензию. Совместная деятельность медиков и равных навигаторов из числа НПО активно проводится через чат-боты, сайты, социальные сети и аутрич работу.

С прошлого года в стране упрощена регистрация для желающих принимать ДКП: требуется только отрицательный результат теста на ВИЧ и скрининг симптомов ВИЧ. Это существенный плюс для повышения мотивации тех, кто еще не принял решение о приеме PrEP.

С 20 ноября по 1 декабря в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом в РК пройдет кампания под девизом ЮНЭЙДС «Выбирайте правильный путь – путь прав человека». 

В Казахстане антиретровирусная терапия предоставляется за счет государства. Тест на ВИЧ можно сдать в поликлинике по месту прикрепления или в региональном Центре по профилактике ВИЧ конфиденциально, бесплатно и при желании анонимно.

В дни проведения кампании к 1 декабря во всех регионах состоятся акции, круглые столы, флешмобы и другие мероприятия по популяризации знаний о профилактике ВИЧ, недопущению стигмы и дискриминации к людям, затронутым ВИЧ. В региональных Центрах по профилактике ВИЧ пройдут Дни открытых дверей для населения. Каждый желающий сможет получить консультации специалистов и пройти обследование на ВИЧ.

#профилактика #ВИЧ #терапия

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