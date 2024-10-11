Курильщиков становится больше в Казахстане

Статистику потребления табака взрослым населением в РК в 2024 году предоставило Бюро нацстатистики, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, из общего числа обследованных членов домашних хозяйств в настоящее время курят табак 20,7% населения (в 2023 году – 19,4%) или 39,8% мужчин, 7,6% женщин. Доля курящих табак в сельской местности составила 22,3%, в городской местности – 20%.

Среди регионов наибольшая доля курящих зафиксирована в Восточно-Казахстанской области (27,6%). Из общего числа курящего населения 83,7% курят промышленно произведенные сигареты.

Воздействию табачного дыма дома подвергаются в целом 9,2% населения, из них 8,5% некурящие, на работе подвергаются воздействию табачного дыма 6,6% населения, из них 6,2% – некурящие. В местах общественного питания – 11,5% опрошенных респондентов подвергаются воздействию табачного дыма, из которых 10,9% некурящие.

Доля респондентов, считающих, что курение табачных изделий вызывает серьезные заболевания, составляет 85,8%. Вместе с тем доля респондентов, которые выступают против употребления табачных изделий членами семьи, составила всего 4,6%.

Введение законодательных инициатив, полностью запрещающих курение во всех местах, поддерживают 72,2% опрошенных респондентов.

Респондентами в обследовании выступал один член домашнего хозяйства в возрасте от 15 лет и старше.

Стоит отметить, что казахстанские сигареты продолжают быть одними из самых дешевых в мире.

Ранее в Астане посетительницу бара оштрафовали за курение кальяна.