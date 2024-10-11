Курильщиков становится больше в Казахстане

Общество , Статистика
113
Гульмира Кунапия
корреспондент

Статистику потребления табака взрослым населением в РК в 2024 году предоставило Бюро нацстатистики, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, из общего числа обследованных членов домашних хозяйств в настоящее время курят табак 20,7% населения (в 2023 году – 19,4%) или 39,8% мужчин, 7,6% женщин. Доля курящих табак в сельской местности составила 22,3%, в городской местности – 20%.

Среди регионов наибольшая доля курящих зафиксирована в Восточно-Казахстанской области (27,6%). Из общего числа курящего населения 83,7% курят промышленно произведенные сигареты.

Воздействию табачного дыма дома подвергаются в целом 9,2% населения, из них 8,5% некурящие, на работе подвергаются воздействию табачного дыма 6,6% населения, из них 6,2% – некурящие. В местах общественного питания – 11,5% опрошенных респондентов подвергаются воздействию табачного дыма, из которых 10,9% некурящие.

Доля респондентов, считающих, что курение табачных изделий вызывает серьезные заболевания, составляет 85,8%. Вместе с тем доля респондентов, которые выступают против употребления табачных изделий членами семьи, составила всего 4,6%.

Введение законодательных инициатив, полностью запрещающих курение во всех местах, поддерживают 72,2% опрошенных респондентов.

Респондентами в обследовании выступал один член домашнего хозяйства в возрасте от 15 лет и старше.

Стоит отметить, что казахстанские сигареты продолжают быть одними из самых дешевых в мире.

Ранее в Астане посетительницу бара оштрафовали за курение кальяна.

 

#регионы #население #табак #курение

Популярное

Все
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Кызылординский областной историко-краеведческий музей пополнился новыми экспонатами
Как измеряется валовое национальное счастье, рассказала аналитический психолог
Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футбола
Ер-Төстік и Алдар-Көсе покоряют иностранного зрителя
Проекты Ассамблеи народа Казахстана помогают павлодарцам изучать государственный язык
Система предупреждения и реагирования на ЧС должна быть инклюзивной
Коммунальные беды «Энергетика»
Приаральский отряд Института археологии им. А. Маргулана завершил летние исследования памятников Жетиасарской культуры
В селе Кендала встретят холода с горячими батареями
20 семей в Жангалинском и Акжаикском районах получили заветные ключи
Захлопнуть окна Овертона
В мире любовных интриг и страстей
Победителей турнира памяти Дениса Тена наградили в Астане
В Алматы стартует теннисный турнир серии ATP 250
С учетом потенциала в реальном секторе
Кряква, лысуха и серый гусь
Примы и премьеры балета заговорили на сцене
Прямой рейс между Казахстаном и Австрией запустят в 2025 году
Сердце, тебе не хочется покоя?
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
Primus inter pares
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Не остаться бы сырьевым придатком
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Кто в ответе за ИИ?
Полковник Айсулу Молдашева в армии уже почти четверть века
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
Казахстанскому прозаику и переводчику Герольду Бельгеру в октябре этого года исполнилось бы 90 лет
Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре
Добровольческое движение в Казахстане превратилось в мощную созидательную силу
Анастасия Ператинская называет себя амбассадором казахского языка
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Труба пока не готова
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Принцип «слышащего государства»
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер

Читайте также

Казахстанские сигареты продолжают быть одними из самых деше…
Почти полсотни человек с двойным гражданством выявили в СКО
Мужчина задолжал своим детям 11 млн тенге алиментов в Жамбы…
Какие товары привезут в Астану аграрии четырех областей Каз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]