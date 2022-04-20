Экономика
Сколько нефти планирует добыть Казахстан в 2022 году на фоне аварии на КТК, ответил министр
Тусупбекова Лаура

Министр энергетики Болат Акчулаков считает возможным вернуться к плану добычи нефти в 87,5 млн тонн в этом году в случае быстрого ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме. Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как напомнил депутат Мажилиса Данияр Алимбаев, в представленных документах прогноз объема добычи нефти в 2022 году снижается на 2 млн тонн, что приведет к недопоступлению в республиканский бюджет порядка 80 млрд тг. При этом риски, связанные со снижением экспорта нефти через КТК сохраняются.

«Будет ли выполнен уже сокращенный план по добыче нефти и рассматривается ли увеличение реализации нефти через альтернативный канал экспорта?» - спросил мажилисмен.

По словам Болата Акчулакова, действительно, есть вероятность, что ремонт на КТК затянется, и поэтому план по добыче нефти на 2022 год был пересмотрен с 87,5 до почти 86 млн тонн.

«Этот план мы выполним», - сказал Акчулаков.

Однако, подчеркнул он, Казахстан сегодня максимально использует свои альтернативные маршруты.

«Если ситуация на нефтепроводе КТК разрешится быстрейшим образом, возможно, мы даже приблизимся к первоначальным планам – 87,5 млн тонн. У нас ожидания такие», - сказал министр.

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