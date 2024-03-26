Сколько стоит обслуживание суперъяхты Цукерберга

Page Six также показал убранство яхты Марка Цукерберга за 300 миллионов долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру
Журналисты раскрыли детали роскошного убранства яхты главы корпорации Meta Марка Цукерберга. Материал публикует Page Six.
Речь идет о 117-метровой суперъяхте Launchpad, которую интернет-предприниматель приобрел за 300 миллионов долларов в качестве подарка на свое 40-летие. Судно, созданное компаниями Espen Øino International и Feadship, было замечено в порту Эверглейдс в Форт-Лодердейле, штат Флорида.
На фотографиях, показанных журналистами, видно, что стальной корпус яхты украшает алюминиевая надстройка. Известно, что интерьер судна, выполненный в темно-синих тонах, создавала французская студия Zuretti Interior Design. На борту предусмотрено множество площадок для отдыха, а также вертолетная площадка.
Всего на яхте может с комфортом разместиться 24 гостя и 48 членов экипажа. Отмечается, что ее содержание и использование обходятся в 30 миллионов долларов в год.