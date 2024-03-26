Сколько стоит обслуживание суперъяхты Цукерберга

Page Six также показал убранство яхты Марка Цукерберга за 300 миллионов долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото иллюстративное: А.Аманжолова

Журналисты раскрыли детали роскошного убранства яхты главы корпорации Meta Марка Цукерберга. Материал публикует Page Six.

Речь идет о 117-метровой суперъяхте Launchpad, которую интернет-предприниматель приобрел за 300 миллионов долларов в качестве подарка на свое 40-летие. Судно, созданное компаниями Espen Øino International и Feadship, было замечено в порту Эверглейдс в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

На фотографиях, показанных журналистами, видно, что стальной корпус яхты украшает алюминиевая надстройка. Известно, что интерьер судна, выполненный в темно-синих тонах, создавала французская студия Zuretti Interior Design. На борту предусмотрено множество площадок для отдыха, а также вертолетная площадка.

Всего на яхте может с комфортом разместиться 24 гостя и 48 членов экипажа. Отмечается, что ее содержание и использование обходятся в 30 миллионов долларов в год.