Сколько золота населению продал Нацбанк за 6 лет

Банки и финансы
29
Кунапия Гульмира
корреспондент

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования, напомнили в Нацбанке

Фото: nationalbank.kz

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Нацбанком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 147 916 золотых слитков общим весом 5,2 тонн, передает корреспондент Kazpravda.kz 

В ноябре 2023 года БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами продано 4 171 мерный слиток общим весом 177,0 кг.

Наибольшие объемы реализации мерных слитков в ноябре 2023 года пришлись на следующие регионы: Шымкент (1 565 штук, 38%), Алматы (1 436 штук, 34%) и Астана (323 штуки, 8%).

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

С начала действия программы БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 27 357 мерных слитков общей массой 714,2 кг, что составляет 18% от общего объема реализации мерных слитков.

Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка. 

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% –  37 856 штук. Далее следуют 5-граммовые –  33 646 штук (23%), 100-граммовые –  32 442 штуки (21%), 20-граммовые –  26 333 штуки (18%), и 50-граммовые –  17 639 штук (12%).

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

#продажа #золото #слитки

Популярное

Все
Возврат активов: во благо народа и национальной экономики
Уходящий год стал показательным для строительного сектора республики
Бдительность без праздников и выходных
В столице подвели итоги 2023 года в сфере туризма
«Арлан» уже не обойти
Реформы для развития
Заманчивые перспективы
Селам возвращают пастбища
Зеленый уголок на месте мини-рынка стал лучшим подарком шымкентцам к Новому году
И в дождь, и в снег
Помощь особенным детям
Умеренность, баланс и забота о здоровье
Итоги года: строительство нового жилья и модернизация инфраструктуры ЖКХ
Чтобы сделать семьи счастливыми
В благодарность за спасение
Достичь бюджетной гармонии
В гости к сказке
Спецпособие по SMS
Расходы нужно подтверждать!
Призвана призванием
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Алдар Косе и все-все-все
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
Токаев подписал два закона
Найти работу в проактивном формате
ВОЗ сообщила о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией
По вине буйного пассажира погибли трое ожидавших автобус алматинцев
Спецсоцвыплату будут получать работники вредных производств в РК – подписан закон
Монополисты вернули казахстанцам 20 млрд тенге
Volkswagen превратит Golf GTI в электромобиль
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Коллекционные монеты AI•KÚN и TÚIE представил Нацбанк
МФО ограничат выдачу микрокредитов проблемным заемщикам
Зарплаты почти 1,8 млн казахстанцев вырастут с нового года
Долги по микрокредитам: для МФО изменят правила

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]