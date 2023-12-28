Сколько золота населению продал Нацбанк за 6 лет

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования, напомнили в Нацбанке

Фото: nationalbank.kz

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Нацбанком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 147 916 золотых слитков общим весом 5,2 тонн, передает корреспондент Kazpravda.kz

В ноябре 2023 года БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами продано 4 171 мерный слиток общим весом 177,0 кг.

Наибольшие объемы реализации мерных слитков в ноябре 2023 года пришлись на следующие регионы: Шымкент (1 565 штук, 38%), Алматы (1 436 штук, 34%) и Астана (323 штуки, 8%).

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

С начала действия программы БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 27 357 мерных слитков общей массой 714,2 кг, что составляет 18% от общего объема реализации мерных слитков.

Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 37 856 штук. Далее следуют 5-граммовые – 33 646 штук (23%), 100-граммовые – 32 442 штуки (21%), 20-граммовые – 26 333 штуки (18%), и 50-граммовые – 17 639 штук (12%).

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.