Сколько в Казахстане проживает людей

По прогнозам бюро национальной статистики, в Казахстане численность населения уже в этом месяце достигнет 20 миллиона человек, передает Kazpravda.kz

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По данным ведомства, с начала года прирост населения составил 1,02% или 201,1 тыс. человек. Это хороший показатель по сравнению, например, с такой восточноевропейской страной как Румыния.

По информации Euronews.com, именно в этой стране за последние 143 года зафиксирован самый низкий уровень рождаемости. Согласно данным последней переписи 2021 года, численность населения Румынии сократилась до уровня 1966 года и составила 19 млн. человек.

По данным статистики, в 2022 году в Румынии родилось 171 тыс. детей. А вот в первом полугодии 2023 года только 73 тыс.

Среди причин резкого сокращения численности населения называют миграцию, а так же отсутствие финансовой и социальной помощи молодым семьям.

Помимо прочего, отмечается, что для многих румынских пар лечение бесплодия стало непомерно дорогим.

Стоит отметить, численность населения Казахстана согласно итогам переписи по состоянию на 1 сентября 2021 года составила 19 186 015 человек. Рост с 2009 года составил 20%. По данным на 1 октября 2023 года в стране проживает 19 967 964 граждан.

Сообщается, что за счет естественного прироста населения, то есть с учетом данных по рождению и смерти, численность страны выросла на 194 753 человека.

"За счет миграционного прироста численность увеличилась на 6 404 человек, что свидетельствует о положительном сальдо. Самые высокие темпы роста за счет естественного движения отмечены в Туркестанской области, где численность выросла на 34 097 человек, г. Шымкент – 19 242 человека, Алматинской области – 18 251 человек. С учетом указанных темпов прироста населения достижение отметки в 20 миллионов человек ожидается в ноябре 2023 года", – проинформировали в Бюро национальной статистики.

В рост рождаемости среди населения свою лепту внесла программа "Аңсаған сәби". По поручению президента эту программу запустили в начале 2021 года, и с тех пор объем квот на ЭКО увеличился в 7 раз. Ее целью является содействие в решении обострившихся семейно-демографических проблем с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

За последние два года, с момента начала реализации программы "Аңсаған сәби" процедура ЭКО проведена более 19 тыс. женщинам, у более 7 тыс. женщин наступила беременность, родилось более 4,5 тыс. новорожденных в 3,8 тыс. семьях, а еще 2,5 тыс. беременных женщин ждут рождения детей.

По словам заместителя директора по амбулаторной службе многопрофильной больницы № 2 Астаны, акушера-гинеколога высшей категории Сауле Ибраевой, сейчас проблема, связанная с фертильностью, как у мужчин, так и у женщин - характерна для всего мира.

По ее данным, в мире частота бесплодия доходит до 20%. А в Казахстане этот показатель, как отмечают экспер­ты, составляет 15%. То есть каждая шестая семья имеет проб­лемы с рождением детей. Причем каждая пятая пара распадается именно по этой причине.

В целом ежегодно проводится распределение 7 тыс. квот на проведение ЭКО в разрезе регионов, с учетом количества женщин и мужчин фертильного возраста.