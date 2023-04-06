Скоро во всех регионах страны… Появление в ЦОНах уникальных терминалов анонсировал Мусин

Терминалы для выпуска удостоверений личности и паспортов установят в ближайшее время во всех центрах обслуживания населения (ЦОН) Казахстана, сообщает Kazpravda.kz .

Скриншот с видео facebook.com/BagdatMussin/

Сегодня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин посетил ЦОН по улице Керей-Жанибек хандар в Астане, где проверил работу терминалов для выпуска удостоверений личности и паспортов.

По словам главы Минцифры, устройства функционируют в полной мере, но пока работают только в одном ЦОНе.

«Воспользоваться услугами терминала могут люди из разных регионов, однако для жителей Алматинской, Карагандинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей эти услуги пока не доступны. Но эта проблема будет исправлена в течение месяца. Мы совместно с Министерством внутренних дел проводим соответствующую работу.

Кроме того, такие терминалы скоро появятся во всех региональных ЦОНах, по крайней мере, такую задачу я поставил перед НАО «Правительство для граждан», – поделился хорошими новостями Мусин на своей странице в Facebook.

Напомним, терминал документирования был презентован в начале марта 2023 года.

Проект уникален тем, что клиенты смогут заказать удостоверение личности и паспорт, минуя очередь, а также самостоятельно выбрать удачное фото для документа. Процесс займет не более 10 минут.