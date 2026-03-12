Чтобы оперативно добраться до пациентов, медики нередко обращаются за помощью к коммунальщикам или в сельские акиматы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сразу несколько раз сотрудники скорой помощи в прямом смысле пробивались сквозь снег. В одном из сел Актогайского района помощь потребовалась женщине с судорожным синдромом, которая совсем недавно перенесла инсульт. В селе Достык в Павлодарской районе медики, несмотря на высокую заснеженность улиц, добрались к задыхавшемуся ребенку. Во всех случаях потребовалась задействовать спецтехнику, чтобы проехать к пациентам.

Тем временем, сотрудники опорного пункта 103 в Кызылжаре вторые сутки пешком добираются до дома на окраине села. 58-летней женщине с травмой грудной клетки требуется обезболивание.

- В ночь с 11 на 12 марта к нам поступил вызов с железнодорожной станции Кулаколь, - рассказывает замруководителя областной станции скорой помощи Ирина Мищенко. - 27-летнему мужчине с переломом стопы нужна была срочная госпитализация. Автомобильным транспортом вывезти пациента не представлялось возможным из-за низкой видимости на дорогах. Было решено доставить его в Экибастуз ближайшим проходящим поездом в сопровождении медсестры. Сейчас мужчина уже под наблюдением сотрудников Экибастузской городской больницы.

В службе 103 напоминают, что многих экстренных ситуаций можно избежать. Медики призывают жителей Павлодарской области серьезно относиться к штормовым предупреждениям и не выезжать за пределы населенных пунктов. Водителей же в скорой помощи просят проявлять максимальную солидарность: уступать дорогу спецтранспорту и по возможности помогать расчищать подъездные пути к домам, где ждут помощи. Все бригады павлодарской 103 продолжают нести дежурство в усиленном режиме.