Сломанные судьбы

В Национальном центре рукописей и редких книг проходит передвижная выставка «АЛЖИР – в памяти поколений».

АЛЖИР – Акмолинский лагерь жен изменников Родины, расположенный на территории современного села Акмол, где сейчас построен Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма, известен далеко за пределами нашей страны. По словам директора Национального центра рукописей и редких книг Жандоса Болдыкова, первая партия женщин с детьми от одного года до трех лет прибыла в лагерь зимой 1938 года. Всего же через АЛЖИР этапом ­прошли более 18 тыс. женщин, из них около 8 тыс. со своими малолетними детьми пережили здесь самые трудные годы.

– Цель этой выставки – способствовать сохранению памяти о событиях 30–50-х годов XX века, формированию патриотизма и нравственных качеств молодого поколения во избежание повторения тяжелой трагедии. Эта выставка в первую очередь для школьников и студентов, чтобы они знали нашу историю, – отметил Жандос Болдыков.

Он также рассказал, что продолжает работать специально созданная государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий, которая изучает документы, все еще находящиеся под грифом «Совершенно секретно», и в рамках выставки эксперты поделятся результатами исследовательской работы.

Как рассказала гид-экскурсовод музейно-мемориального комплекса Назерке Мубарак, на передвижной выставке представлено около 80 экспонатов. Это настоящие реликвии, потому что многие из них переданы в дар музею выжившими женщинами и их потомками. Среди них – личные вещи, предметы быта, фотографии, документы, книги, письма.

– Это уже вторая наша выставка в Астане. История помнит и должна помнить об Акмолинском лагере, расположенном в селе Малиновка, – говорит главный специалист Музейно-мемориального комплекса жертв полити­ческих репрессий и тоталитаризма ­«АЛЖИР» Раиса Жаксыбаева, которая 25 лет своей исследовательской деятельности посвятила поиску сведений о бывших узницах лагеря.

Она с теплом вспоминает об Иване Ивановиче Шарфе, который благодаря поддержке местных жителей в 1989 году, когда о сталинских репрессиях никто ничего еще не говорил, организовал первую встречу узниц АЛЖИРа и открыл в Малиновке памятник в виде рассеченной красной звезды за колючей проволокой. Тогда же женщины предложили открыть на этом месте музей, чтобы люди помнили о жертвах репрессий.

Раиса Жаксыбаева была знакома со многими из бывших узниц, вела переписку с ними и по крупицам собирала сведения о том, какой обстановка была в те годы, чем занимались заключенные, что им придавало сил выжить. Женщины делились своими семейными историями, высылали вещи и предметы тех лет для будущей экспозиции и даже деньги на создание музея.

Как подчеркнул Сырым Габбасов, потомок репрессированной казахстанской семьи Татимовых, АЛЖИР – единственный лагерь, где содержались матери, жены, сестры и подруги репрессированных государственных деятелей СССР, в том числе и Казахстана.

– Представительницы 62 на­циональностей были воплощением добра и верили в него ежесекундно весь период существования этого жуткого по своей сути места – с января 1938 года и до ­момента его закрытия в 1953 году. Настало время, когда он исчез с территории нашей страны, но наша задача – сохранить память об этих страшных годах, чтобы они никогда не повторились. Память не должна прерываться, – сказал внук Шактай Татимовой, супруги видного государственного деятеля советского Казахстана Мухаметкали Татимова – одного из первых народных комиссаров (министров) труда, здравоохранения, полномочного представителя нашей республики в Москве.

Как сообщили организаторы выставки – Национальный центр рукописей и редких книг и Мемориально-музейный комплекс «АЛЖИР», – до 28 октября 2022 года астанинцы и гости столицы смогут посетить экс­позицию, увидеть фотографии, архивные документы и личные вещи женщин, матерей и сестер несправедливо репрессированных государственных и общественных деятелей.