собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Шымкентские врачи успешно провели редкую и сложную нейрохирургическую операцию 2,5-месячному ребенку, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«Результаты обследования показали, что малышу требуется сложная нейрохирургическая операция. Это редкий вид операций в нашей стране. Ее провели микрохирургическим методом. Все прошло успешно. Осложнений у малыша нет», - прокомментировал врач-нейрохирург Шымкентской городской детской больницы Тансык Абдуллаев.

Подобная операция в Шымкентской городской детской больнице проводилась впервые. Она длилась 5 часов, на протяжении которых медики исправили дефекты центральной нервной системы, обусловленные разорванными нервными сплетениями в области плеч и шеи.

Операция профинансирована за счет системы обязательного социального медицинского страхования.