Слухи о девальвации тенге после выборов прокомментировал глава Нацбанка

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Галымжан Пирматов отметил, что Нацбанк никак не влияет на курс в преддверии выборов.

«Еще раз – мы открыто коммуницируем, все наши действия – на валютном рынке. Не только интервенции золотовалютных резервов, но и продажи валюты Национального фонда, операции по валюте в других фондах, которыми мы управляем, это ЕНПФ. Мы это будем продолжать делать, поэтому эти все слухи о том, что Национальный банк каким-то образом влияет на курс в преддверии выборов, не соответствует действительности», – сказал он.