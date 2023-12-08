Слышать сердцем

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Флора Левина, область Абай

Отсутствие слуха танцу не помеха – это доказали участники регионального конкурса казахского танца «Шығыс өрнектері».

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Творческие коллективы собрались во Дворце культуры и устроили настоящий праздник для семейчан и гостей города. Многие зрители были удивлены, узнав, что у всех участников проблемы со слухом, настолько гармонично в их исполнении были представлены национальные танцы.

В конкурсе приняли участие хореографические коллективы не только из Семея, но и Жарминского и Бородулихинского районов области Абай. 11 творческих коллективов представили на суд жюри 19 номеров в двух возрастных категориях: 6–10 лет и 10–15 лет.

Праздник танца организовал Клуб для глухонемых граждан города Семея при непосредственной поддержке отдела культуры и развития языков области Абай. По словам организаторов, главная цель мероприятия – сохранение, развитие и пропаганда казахского танца, обмен творческими достижениями, профессиональным опытом, популяризация нацио­нального хореографического искусства.

– Это ежегодный конкурс. В прошлом году он был посвящен юбилею известной казахстанской танцовщицы Шары Жиенкуловой. Из года в год количество участников конкурса увеличивается. Это говорит о том, что наша цель по популяризации казахского танца достигает­ся, – говорит представитель Клуба для глухонемых граждан Жанна Ультаракова.

В конкурсе приняли участие танцевальные коллективы различных учреждений, как частных, так и государственных. Профессиональное жюри оценивало технику исполнения, рисунок танца и в целом постановку номера.

Для участия в конкурсе не нужны были вступительные взносы.

– Конкурс у нас бесплатный. Сейчас стало модно при проведении конкурсов запрашивать с участников взносы. Для большинства это неподъемные суммы. Но наша задача – популяризировать казахские танцы, и мы не имеем права зарабатывать на нашем национальном достоянии, – отмечает Жанна Ультаракова.

По завершении конкурса все участники получили дипломы и памятные подарки, а после торжественной церемонии награждения вновь поспешили в репетиционный зал – там их ждал не менее ценный приз. Мастер-класс для всех конкурсантов провела преподаватель хореографических дисциплин музыкального колледжа им. Мукана Тулебаева, известный в Казахстане постановщик казахского танца Бахытгуль
Алжанова.

#дети #танцы #фестиваль #Шығыс өрнектері

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