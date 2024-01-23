Смаилов дал поручения по коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности

На заседании правительства Казахстана обсудили меры по коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства РК

Как отметил премьер-министр, внедрение научных разработок – ключевое условие модернизации производств и инновационного развития экономики в целом.

«Для качественного роста промышленности необходима тесная интеграция науки и индустрии. Мы принимаем системные меры по расширению потенциала и увеличению конкурентоспособности отечественной науки. Соответствующий комплекс мер предусмотрен Концепцией развития высшего образования и науки до 2029 года», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, акцент сделан на развитии прикладной науки, стимулировании бизнеса для активного софинансирования научных проектов, создании научно-технологических парков и инжиниринговых центров.

«Ожидается, что реализация концепции позволит увеличить до 50% долю коммерциализации и софинансирования научных проектов», — подчеркнул глава правительства.

Целый ряд норм по обеспечению результативности научных проектов с учетом спроса в экономике также предусматривает законопроект «О науке и технологической политике».

«Согласно этому документу, вводятся механизмы оценки технологической готовности научных исследований от идеи до реализации. Это приблизит теоретические разработки к практике», — указал премьер.

Он добавил, что наряду с этим в республике предполагается внедрять технологическое брокерство и венчурное финансирование. Это повысит вовлеченность бизнеса в сферу науки и солидарную ответственность за конкретные результаты научных проектов.

«Для стимулирования частных инвестиций в науку будут предусмотрены налоговые льготы и преференции. Впервые появится возможность финансирования науки из местного бюджета. В целом расходы республиканского бюджета на научные цели за последние 3 года выросли в 3,3 раза до 643 млрд тенге. На 2024-2026 годы предусмотрено уже порядка 730 млрд тенге», — подчеркнул Алихан Смаилов.

При этом он указал, что с учетом постоянного увеличения финансирования данной сферы важно повысить результативность научных проектов и усилить их прикладной характер.

В этой связи премьер-министр поручил до 1 марта актуализировать целевые индикаторы Концепции развития высшего образования и науки для конкретизации ожидаемых результатов при коммерциализации проектов.

Кроме того, глава правительства потребовал до конца года провести реинжиниринг процессов администрирования, снизить барьеры и автоматизировать все этапы отбора научных проектов, а также централизовать закупки товаров и услуг.