Смаилов отметил слабую работу по привлечению инвестиций министерств культуры и цифровизации

Правительство, Экономика
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Глава Правительства подчеркнул, что по итогам первого полугодия будут приняты соответствующие меры в отношении должностных лиц, курирующих вопросы инвестиций.

Фото пресс-службы Правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба, на котором рассмотрели темпы привлечения инвестиций в основной капитал (ИОК) и прямых иностранных инвестиций (ПИИ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Глава Кабмина подчеркнул, что по итогам 4 месяцев большинство областей и центральные госорганы показатели по ИОК выполнили, однако 8 регионов не достигли целевых индикаторов. Аутсайдерами являются области Улытау (52%), Абай (64%) и Жамбылская область (65%).

«Улытау и Жамбыл и в прошлом году не выполнили годовой план по ИОК. На предыдущем заседании Инвестштаба акимы данных регионов обещали, что в текущем году исправят ситуацию. Но, как мы видим, ваши регионы находятся на последних местах среди всех областей», — указал Алихан Смаилов.

С докладами о принимаемых мерах выступили аким области Абай Нурлан Уранхаев, области Жетысу — Бейбит Исабаев, Жамбылской области — Нуржан Нуржигитов, Карагандинской — Ермаганбет Булекбаев и заместитель акима области Улытау Улантай Усенов.

Заслушав выступающих, глава Правительства подчеркнул, что по итогам первого полугодия будут приняты соответствующие меры в отношении должностных лиц, курирующих вопросы инвестиций.

Алихан Смаилов также отметил слабую работу в части ИОК со стороны министерств культуры (62%) и цифровизации (61%), обозначив необходимость увеличения числа проектов в IT-сфере, а также усиления работы по привлечению инвестиций в туристскую отрасль.

С комментариями по данным вопросам выступили министр культуры и спорта Асхат Оралов и вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин.

Премьер-министр подчеркнул, что перед Правительством стоит задача довести уровень ИОК в текущем году до 18,5 трлн тенге. В этой связи регионам и ведомствам необходимо организовать проактивную работу по привлечению инвестиций в основной капитал с учетом отставания.

На заседании также рассмотрели итоги работы по привлечению прямых иностранных инвестиций за прошлый год.

Как доложил заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров, их приток составил $28 млрд, что стало рекордным показателем за последние 10 лет. Обеспечен ввод в эксплуатацию 199 инвестпроектов в ключевых отраслях экономики на 2,3 трлн тенге. В 2023 году планируется запустить еще 281 проект на сумму 1,9 трлн тенге.

В ТОП-10 стран-инвесторов по итогам прошлого года вошли Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай, Франция, Великобритания и Германия.

Алихан Смаилов отметил, что главой государства перед Правительством поставлена задача по привлечению $150 млрд ПИИ до 2029 года.

«В этом году мы должны привлечь не менее $24 млрд иностранного капитала в национальную экономику. Министры и акимы должны принять необходимые меры по реализации новых и качественных инвестпроектов с участием иностранного капитала в приоритетных секторах экономики», — подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, участники заседания рассмотрели проблемные вопросы при реализации крупных проектов с участием иностранных инвесторов. По итогам обсуждения Алихан Смаилов поручил ответственным госорганам и организациям принять исчерпывающие меры по их решению.

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