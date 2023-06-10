Смаилов принял участие во встрече глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с Путиным

Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в коллективной встрече глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Алихан Смаилов отметил высокий уровень организации и результативность прошедших в Сочи заседаний Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств СНГ и других деловых мероприятий.

Он также выразил уверенность, что все поставленные задачи в рамках интеграционных объединений будут успешно реализованы, а принятые в Сочи решения трансформируются в новые взаимовыгодные проекты.