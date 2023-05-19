Смаилов провел переговоры с Жапаровым в Алматы

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с председателем Кабинета министров – руководителем Администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Стороны обсудили вопросы развития торгово-логистической инфраструктуры, привлечения инвестиций, сотрудничества в сельском хозяйстве и водно-энергетической сфере, а также ряд других.

Алихан Смаилов отметил, что между РК и КР выстроены доверительные отношения, основанные на принципах взаимного уважения и добрососедства. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился на 7,5% и превысил $1,1 млрд. При этом положительная тенденция сохраняется и в текущем году.

«Нами принимаются меры по доведению взаимной торговли до $2 млрд в ближайшее время. Уверен, что благодаря совместным действиям мы добьемся этой цели. Правительство Казахстана готово к активному диалогу по всем направлениям нашего многопланового взаимодействия», — сказал премьер-министр.

Со своей стороны Акылбек Жапаров отметил, что все вопросы двусторонней повестки между странами обсуждаются и решаются в духе взаимопонимания, доверия и взаимной поддержки.

«Уверен, что наша сегодняшняя встреча даст хорошую возможность обсудить и определить дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества», — сказал Акылбек Жапаров.