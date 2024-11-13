Сменилось место проведения чемпионата Азии по боксу

В этом году ЧА будет принимать Таиланд

Фото: НОК

Пресс-служба Азиатской конфедерации бокса официально объявила о смене места проведения чемпионата Азии - 2024, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Изначально континентальное первенство должно было пройти в Аммане (Иордания).

Согласно официальной информации, в этом году ЧА будет принимать Таиланд. Соревнования пройдут в городе Чиангмай.

Отметим, что турнир состоится в прежние даты - с 30 ноября по 11 декабря.

В последний раз Таиланд принимал ЧА в 2019 году.