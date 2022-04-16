Происшествия , Образование
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова прокомментировала смерть педагога, умершего во время сдачи Национального квалификационного тестирования в Алматы, и расказала о самой процедуре тестирования, сообщает Kazpravda.kz.
 
"Выражаю соболезнование родным и близким нашего коллеги. Министерством образования и науки направлена телеграмма. Управлением образования города Алматы будет оказана необходимая помощь семье.
 
Известно, что у нашего коллеги было хроническое заболевание, он состоял на учете по болезни сердца. Представители сферы образования навестили родных, которые поделились, что наш коллега плохо чувствовал себя в последнее время, и утром в день сдачи тестирования у него было плохое самочувствие. Родные советовали ему остаться дома. Хочу напомнить, что в случае плохого самочувствия педагоги могут не явиться или перенести дату тестирования. Такая возможность предусмотрена.
 
Отмечу, что учитель впервые приступил к работе педагога с 1 сентября 2020 года. Поэтому, как начинающий учитель, работал без категории, и у него не было необходимости проходить аттестацию. По нашей информации, учитель зарекомендовал себя как грамотный и талантливый педагог. По словам родных, он был уверен в своих знаниях, и поэтому записался на НКТ досрочно.
 
На фоне такой печальной новости в соцсетях активно распространяются фейки о якобы нескольких случаях суицида педагогов. Это ложная информация.
 
Что касается самой аттестации. Это процедура подтверждения квалификации педагога, которая действует уже давно. Так же, как и в других странах, процедура ее проведения менялась, исходя из запросов времени. Педагогу, который ежегодно совершенствует свои знания, не составит труда раз в 5 лет подтверждать свою квалификацию. Тем более, в случае, если педагог не проходит аттестацию, он продолжает работать. Аттестация влияет на получение доплат.
 
Квалификация педагога напрямую влияет на качество преподавания и знания детей. Заработная плата педагогов растет ежегодно. Вместе с этим растут требования родительской общественности. Поэтому инструменты проверки компетенции педагогов требуют постоянного совершенствования.
 
Кстати, до 2018 года действовала другая система аттестации. Тогда были вторая, первая и высшая категории. И доплаты были следующие: для второй – около 5 тыс. тенге, для первой – более 7 тыс. тенге, и для высшей категории – 17 тыс. тенге. Конечно, это были незначительные доплаты. В обществе активно поднимались вопросы повышения заработной платы, педагоги требовали дифференцированную зарплату в зависимости от уровня педагогического мастерства.
 
Новую систему аттестации ввели в 2018 году, согласно ей суммы доплат за квалификационные категории составляют от 30 до 50% от оклада. Например, если педагог-мастер получает 300 тысяч тенге, то надбавка может варьироваться от 90 тысяч и более. Новая система аттестации дала возможность на десятки, а то и на сотню тысяч тенге повысить общую оплату труда педагога в зависимости от уровня мастерства.
 
Согласно правилам, педагоги один раз в 5 лет повышают или подтверждают свою квалификацию. Нужно понимать, что если педагог не проходит тестирование в первый раз, то у него есть возможность его пересдать. И самое главное, педагог, не проведший тестирование, не теряет работу, он дальше продолжает работать.
 
Для удобства педагогов аттестация проводится два раза в год. До 2018 года эту аттестацию проходили один раз в год. К примеру, если в начале года учитель не проходит тестирование, то у него есть вторая возможность пройти тестирование с октября по декабрь этого же года. При этом каждый педагог имеет право выбрать любую дату, любое время для сдачи тестирования. Сейчас мы наблюдаем, что педагоги массово проходят аттестацию досрочно. Хотя это необязательная процедура. Но мы понимаем, что она нужна педагогам в качестве финансовой мотивации.
 
Еще одна важная деталь. Педагог сдает тесты только по школьной программе. Это минимальные требования государственного образовательного стандарта. Это те программы, по которым учитель ежедневно преподает ученикам. Другого от педагогов на тестировании не требуется.
 
А теперь о том, почему важно проводить тестирование? Например, педагог работает в школе по программам 5-6 классов и ведет математику в течение ряда лет. Через некоторое время он может начать вести предмет в старших классах. Тогда учителю, привыкшему работать только в 5-6 классах, будет очень сложно вспомнить программу 9, 10 или 11 классов. Поэтому важно постоянно обновлять свои теоретические знания, вспоминать всю школьную программу, начиная с 1 по 11 класс, по своему предмету. Это нужно для профессионального развития педагога.
 
Кстати, с прошлого года в педагогических вузах и вузах, которые имеют педагогические специальности, ввели Национальное квалификационное тестирование. Это важно, поскольку, придя в школу, выпускник вуза, будучи молодым педагогом, работает со школьной программой и с детьми. В прошлом году тестирование прошли 32 тысячи выпускников. Из них, к сожалению, НКТ смогли сдать только 10%. Исходя из этого, мы повышаем требования и к вузам, которые готовят будущих педагогов. И лишили уже 36 вузов лицензий по педагогике.
 
НКТ - это экзамен на знание своего предмета. Сдав его один раз в 5 лет, на протяжении 5 лет педагог получает доплаты. К сожалению, если учитель плохо знает предмет, плохо сдает экзамен, как следствие, дети получают знания не на должном уровне. Этого нельзя допускать. Мы вместе с самими педагогами работаем над тем, чтобы повышать их профессиональный уровень. Ведь качество знаний детей, в первую очередь, зависит от качества и уровня квалификации педагога", - написала Каринова в Facebook.
 
Напомним, накануне стало известно, что в Алматы во время сдачи тестирования скончался учитель одной из частных школ.

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