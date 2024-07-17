Дорожная авария унесла жизни нескольких человек в Карагандинской области

Происшествие произошло на трассе сразу после разъяснительно-профилактической беседы с патрульными полицейскими
Утром 17 июля на автодороге Алматы - Екатеринбург в 5-ти км от поселка Аксу-Аюлы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины CHERY TIGGO и автобуса сообщением «Красноярск-Шымкент», сообщает Kazpravda.kz
«В результате ДТП водитель автомашины и его двое пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще три его пассажира и водитель автобуса доставлены в медицинское учреждение. На момент ДТП в салоне автобуса находился 51 человек», – сообщили в ДП.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование.
В полиции отметили, что в летний период только по автодороге Алматы - Екатеринбург ежедневно проезжает до 33 тысяч автомашин.
«Плотность нарядов экипажей увеличено до 22 экипажа. И оба водителя вышеуказанных автомашин на территории Карагандинской области были остановлены сотрудниками батальона патрульной полиции и предупреждены о соблюдении правил дорожного движения. К сожалению, автолюбители не прислушались к рекомендациям полицейских», – сетуют стражи порядка.