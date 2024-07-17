Дорожная авария унесла жизни нескольких человек в Карагандинской области

Происшествие произошло на трассе сразу после разъяснительно-профилактической беседы с патрульными полицейскими

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Утром 17 июля на автодороге Алматы - Екатеринбург в 5-ти км от поселка Аксу-Аюлы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины CHERY TIGGO и автобуса сообщением «Красноярск-Шымкент», сообщает Kazpravda.kz

«В результате ДТП водитель автомашины и его двое пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще три его пассажира и водитель автобуса доставлены в медицинское учреждение. На момент ДТП в салоне автобуса находился 51 человек», – сообщили в ДП.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование.

В полиции отметили, что в летний период только по автодороге Алматы - Екатеринбург ежедневно проезжает до 33 тысяч автомашин.