Смертельное ДТП: автомобиль со школьниками улетел в кювет и перевернулся в Актюбинской области

Фото: Диапазон

Школьники разбились на машине в Актюбинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Диапазон".

В аварию попали 9-классники Шалкара.

ДТП произошло 4 марта, примерно в 20:55, на 4-м километре автодороги Шалкар-Бозой.

Несовершеннолетний водитель не справился с рулевым управлением. Автомобиль улетел в кювет и перевернулся

В результате одна несовершеннолетняя погибла на месте, четверо других с травмами доставлены в больницу.

"В Шалкарскую районную больницу доставили четверых детей. Девочку 16 лет в коматозном состоянии, у нее открытая черепно-мозговая травма, внутримозговое кровоизлияние, отек головного мозга, состояние крайне тяжелое. 15-летний мальчик получил перелом нижнего конца бедренной кости, еще один, которому тоже 15 лет - множественные переломы голени. Обоих мальчиков направили в областную детскую больницу в Актобе. Еще одного мальчика 15 лет после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение, у него ушиб, ссадины на конечностях", - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.