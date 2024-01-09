Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: В полиции отреагировали на слова водителя

Фото из соцсетей

Напомним, 22 декабря женщина-водитель в ходе конфликта с пассажиром потеряла сознание и управление над транспортом. Автобус двигался на большой скорости, сносил машины и врезался в прохожих. В результате, три человека погибли, четверых граждан госпитализировали с различными травмами.

Резонансная история получила продолжение после того, как в Сети появилось видео, где женщина сообщает, что на нее завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Однако в полиции Алматы не потвердили слова водителя автобуса.

«По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть трех граждан, Управлением дознания ДП Алматы были зарегистрированы уголовные дела по ст.345 ч.4, ст.351 ч.3 и ст 293 ч.1 УК РК. Отметим, что водитель автобуса гражданка К. допрошена в рамках уголовных дел в качестве потерпевшей. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам будет принято законное процессуальное решение», — сообщили в полиции.

В данное время с водителя и адвоката взяли подписку о неразглашении.

Напомним, мужчине, ударившему водителя грозит 8 лет лишения свододы.