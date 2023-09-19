Смешались в кучу кони, люди...

В Туркестане завершился грандиозный конный марафон-байга длиной в 1 300 км, который две недели назад стартовал в столице. Из 19 команд до финиша дошли лишь четыре. Здесь можно поздравить команду области Жетысу, которая стала абсолютным чемпионом второго сезона увлекательнейшего и трудного марафона. На преодоление пути, по предварительным результатам, им пришлось затратить 93 часа и 40 минут.

Вторыми к финишу пришли всадники из Актюбинской области, на третьем месте расположилась дружина, представлявшая Алматы, а четвертыми стали наездники из области Абай. Команды Костанайской и Туркестанской областей, к сожалению, сошли с маршрута из-за не лучшего состояния своих коней. А ведь им оставалось совсем немного...

Участники марафона-байги из первого этапа (несколько всадников из выбывших ранее конных дружин) организовали свою команду «Рекорд», состоявшую из лошадей, которые шли уже вне программы. Все это происходило с разрешения и строгого контроля ветеринарных врачей. И всадник из этой команды Маг­жан Абдол­улы первым пересек финишную черту в Туркестане, преодолев последние 50 км за рекордные 1 час и 33 минуты. Еще он со своим другом-конем преодолел 1 300 км за 98 часов и 50 минут. Таким образом, он установил сразу два рекорда на одной лошади. Теперь участники, организаторы и судьи хотят зафиксировать это достижение в Книге рекордов Гиннесса.