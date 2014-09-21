СМИ: экстремисты из Турции планировали теракт против Еврокомиссии в Брюсселе

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ИТАР-ТАСС
.
По данным бельгийских правоохранительных органов, в начале августа их
сотрудники арестовали двоих граждан Турции в международном аэропорту
Брюсселя. Задержанные мужчина и женщина прибыли из Сирии, где они,
предположительно, воевали на стороне джихадистов.
По месту их проживания в Брюсселе было найдено огнестрельное оружие и бронежилеты.
Бельгийские спецслужбы считают, что они вели подготовку теракта
против Еврокомиссии, который планировался экстремистами, базирующимися в
Гааге, и с которыми были связаны арестованные турецкие граждане.