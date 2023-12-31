Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана

Правительству поручается принять меры по разработке логотипа и определить направления применения символа на национальном и международном уровнях, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о признании снежного барса национальным символом республики, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы.

Согласно указу, правительству Кыргызстана поручается принять меры по защите численности популяции снежного барса и его экосистемы в республике, а также провести работу по разработке логотипа и определить направления применения символа на национальном и международном уровнях.