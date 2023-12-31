Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана

В мире
64

Правительству поручается принять меры по разработке логотипа и определить направления применения символа на национальном и международном уровнях, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о признании снежного барса национальным символом республики, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы.

Согласно указу, правительству Кыргызстана поручается принять меры по защите численности популяции снежного барса и его экосистемы в республике, а также провести работу по разработке логотипа и определить направления применения символа на национальном и международном уровнях.

#Кыргызстан #снежный барс

Популярное

Все
Нелётная погода в столице: пассажиров размещают в отелях
Зарубежные лидеры поздравляют Токаева с Новым годом
2 тыс. порций еды раздали пассажирам задержавшихся в Астане авиарейсов
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Вольник Ризабек Айтмухан завершил год на первом месте мирового рейтинга
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Еще один автобус с иностранцами опрокинулся в Актюбинской области
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Адиев: "Если зимой позовут в РПЛ, я откажусь"
Глава МИД Казахстана "сверил часы" с коллегами из Таджикистана и Кыргызстана
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Большие перспективы Среднего коридора
Открывший аварийную дверь самолета пассажир привлечен к ответственности
Юная шахматистка из Казахстана завоевала серебро на чемпионате Азии
Неизвестный взорвал гранату на вечеринке Русской службы «Би-би-си»
Максимальный результат
Вооруженные силы почтили память батыра Бауыржана Момышұлы
Около 5 тыс. абонентов подключили к газу в Астане
Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях
Шесть туш косуль нашли во внедорожнике в Павлодарской области
В Лондоне задержан подозреваемый в краже новой работы Бэнкси
Почему чёрная икра в 8 раз дороже красной
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Схемы движения ряда маршрутов изменены в Астане
Правительство приоритетно будет поддерживать проекты по переработке сельхозпродукции
«Барыс» разгромил «Авангард»
Открывшему аварийную дверь самолета дебоширу грозит адмарест
Готовить физиков и инженеров
Бывшего главу погранслужбы КНБ приговорили к 4 годам колонии
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Шынгыз-хан и генеалогия
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Аргентина официально отказалась от членства в БРИКС
Пластические операции домашним питомцам набирают популярнос…
Казахстан исключает Талибан из списка запрещенных организац…
Кому достанутся права на знаменитого Микки Мауса?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]