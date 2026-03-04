– Анатолий Дмитриевич, как бы вы в целом оценили ситуацию с водными ресурсами? Можно ли внутри республики сделать перераспределение гидроресурсов?

– Ситуация с водными ресурсами в Казахстане за последнее десятилетие существенно изменилась. К сожалению, не в лучшую сторону. Наблюдается тенденция к снижению годового стока рек в зависимости от водности года, а также от условий формирования стока, и объем этот колеблется от 100,5 кубокилометра до 97 в год. Причем большая половина вод формируется за пределами республики в сопредельных государствах – это примерно 54 процента объема. Основные зоны формирования трансграничного речного стока находятся в Китайской Народной Республике (18,9 кубокилометра), далее следует Узбекистан (14,6), Российская Федерация (7,5) и Кыргызстан (3 кубических километра). Это создает условия неопределенности и зависимости как для водообеспечения населения, так и для экономики страны.

Особенно в большей зависимости от трансграничного стока находятся регионы традиционного орошаемого земледелия: Туркестанская и Кызылординская области – от реки Сырдарья, Жамбылская область – от рек Шу и Талас, Алматинская область – от реки Или и Западно-Казахстанская область в полной зависимости от Урала (Жайык).

Единственным источником пресной воды, где нет влияния нестабильного режима, является Иртыш. Именно эта река дает возможность в перспективе перераспределить часть своего стока для внутренних потребностей Казахстана. Это порядка четырех-пяти кубических километров воды.

Идеи таких проектов имели место в прошлые годы. Так, в 70-е годы прошлого столетия был построен канал имени Каныша Сатпаева, который по своим характеристикам позволил подавать воду из Иртыша до Караганды на расстояние более 500 километров в объеме до двух кубических километров ежегодно. Это давало возможность устойчиво обеспечивать водой население и промышленность Карагандинской и бывшей Джезказганской (Улытау) областей.

С учетом глобального изменения клима­та и активного роста численности населения в столичной агломерации, развития промышленного и сельскохозяйственного потенциала нельзя медлить или откладывать на потом перераспределение возможного к использованию речного стока Иртыша. Ведь само проек­тирование и строительство такого объекта займет как минимум 10–15 лет. Что может серьезно повлиять на будущее развитие экономики респуб­лики, тем более уже в настоящее время в воде остро нуждается и наша столица.

– Разговор о рациональном водопотреблении идет не первый год, но по-прежнему до 70 процентов водных ресурсов Казахстана использует сельское хозяйство, затем по убывающей идут промышленность и коммунальные службы, обеспечивающие жизнедеятельность городов и сел. Есть ли реальные перспективные разработки ученых и планы по снижению водопотреб­ления в этих сферах?

– Действительно, вопрос о рациональном водопотреблении стоит не первый год. Основным потребителем гидроресурсов выступает сельское хозяйство, на которое приходится до 65 процентов от установленного лимита, то есть 15,5 кубических километра, из которых 77 процентов используется на нужды регулярного орошения, 22 процента приходится на промышленность. И только около четырех процентов воды используется в коммунально-бытовом секторе. Отсюда можно сделать вывод, что основной резерв в экономии использования воды приходится на орошаемое земледелие.

Учитывая эту особенность, Министерством водных ресурсов и ирригации принята программа по сокращению потерь воды за счет реконструкции гидротехнических сооружений и сети оросительных каналов, где потери составляют до 40 процентов. То есть пока вода доходит до потребителя, половина ее уходит в грунт.

Эти работы уже начаты, получен международный заем, созданы льготные условия субсидирования для хозяйствующих субъектов, использующих водо­сберегающие технологии при орошении (капельно-оросительные сис­темы и прочее), при этом государство компенсирует из бюджета до 90 процентов затрат на эти цели.

Министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана поставлена амбициозная задача ежегодно вводить не менее 150 тысяч гектаров земель с водосберегающими технологиями. На начало исполнения этой программы на территории с площадью орошения в полтора миллиона гектаров лишь около 300 тысяч гектаров были охвачены водосберегающими технологиями, оснащены современными системами водного учета.

Надеюсь, эта работа будет выполнена, что позволит за счет высвободившихся объемов воды расширить орошаемые площади страны до 2,5 миллиона гектаров к 2030 году. В этом принимают активное участие ученые страны.

– Юг Казахстана находится в большой зависимости от трансграничных рек, в этой связи ежегодно заключаются соглашения с соседними странами по определению потреб­ляемых объемов в период вегетации, но в целом проблема по-прежнему не теряет своей остроты, есть ли пути выхода из этой ситуации?

– Из восьми речных бассейнов Казах­стана только один не является трансграничным. Особую тревогу с водообеспечением вызывают такие бассейны, как Арало-Сырдарьинский, Шу-Таласский, охватывающие обширные южные территории республики, где сосредоточено до 70 процентов площадей орошае­мых земель.

Реки этих бассейнов являются объек­тами международного правового регулирования, и эти договоры носят рамочный характер, как известно, сток рек ежегодно меняется в зависимости от водности года на начало вегетационного периода.

Для контроля над распределением подачи воды от стран-соседей созданы постоянно действующие комиссии: Шу-Таласская комиссия с Кыргызстаном и Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия по реке Сырдарье, которая объединяет интересы пяти государств региона. Как правило, в зависимости от водности рек представителями стран подписываются протоколы, которые обеспечивают объем подаваемой воды для каждой из них, а вышеназванные комиссии обеспечивают контроль исполнения заключенных договоренностей.

Эта работа должна быть продолжена, она во многом будет зависеть от наших добрых отношений с соседями, тем более что наши земли находятся в конце речных артерий.

– После крупных весенних паводков Правительством было принято решение о строительстве новых водо­хранилищ и реконструкции или ремонте действующих, можете ли вы прокомментировать, как идет осуществление данных проектов?

– Два года назад весенние паводки нанесли серьезный экономический ущерб, пострадал частный жилой сектор (дома, хозяйственные постройки).

Как правило, паводки имеют два проис­хождения: первое – горный, за счет таяния ледников, обычно он случается в виде селей, а равнинный проходит в июле, августе. Второе – это паводок весенний, который формируется на равнинной части из-за резких перепадов температур (активное таяние снега при замерзшем грунте), когда вода не принимается почвой и разливается по ландшафту, что и произошло два года назад в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. В соответствии с дорожной картой, разработанной Министерством водных ресурсов и ирригации и одобренной Правительством РК, впоследствии было принято решение для снятия паводковой угрозы пост­роить 20 первоочередных водохранилищ в различных регионах республики, в том числе два – для Западно-Казах­станской области, четыре – для Актюбинской и одно – для Акмолинской. На сегодняшний день многие из этих объектов до сих пор находятся еще на стадии проектов...

– В ряде развитых стран проблемы дефицита воды решают за счет применения водосберегающих технологий, внедрения новых сортов и видов культур, потребляющих меньше влаги, отмечены ли подвижки в данном направлении в Казахстане?

– Одним из факторов снижения дефицита водных ресурсов в орошаемом земледелии является диверсификация посевных площадей на орошаемых землях. Речь идет о замене влаголюбивых культур (рис, хлопчатник) на другие, менее влаголюбивые сельскохозяйственные культуры (соя, кукуруза). Это довольно непростой вопрос. Так, к примеру, рис является промывной культурой, заменить его можно только другой культурой, иначе мы можем столкнуться с вторичным засолением почв. Посевы риса в нашей стране расположены на сложных поч­вах – в Кызылординской области и в Алматинской, в низовьях реки Или. Тем не менее аграриям рекомендовано сокращение посевов риса на 14 тысяч гектаров и хлопчатника на 36 тысяч гектаров до 2027 года. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

– Будущее развитие страны тес­но связывают с цифровизацией и внедрением искусственного интеллекта во всех сферах деятельности, есть ли у нас соответствующие науч­ные разработки и технологии для внедрения их в производство, использования в промышленнос­ти и других сферах, связанных с водными ресурсами?

– Внедрение ИИ и мероприятия по цифровизации водной отрасли имеют большое значение, прежде всего в учете, распределении и контроле над водными ресурсами. Это касается как сельского хозяйства (ирригации), так и промышленности (повторное, оборотное использование воды).

Дорожной картой предусмотрено создание единой цифровой платформы по водопотреблению и развитие интерактивной геоинформационной платформы по водным ресурсам. Намечено ежегодно проводить работу по переходу всех водовыпусков магистральных и межхозяйственных каналов на полную цифровизацию в интересах контроля над использованием воды и исключения черного рынка в орошаемом земледелии.

Хорошим стимулом для внедрения передовых технологий в водном хозяйстве республики является принятая недавно новая редакция Водного кодекса, который на законодательном уровне ужесточает контроль и повышает ответственность как за качество, так и количество потребляемой воды, регулирует основные положения по формированию, сохранению и использованию водных ресурсов во всех сферах жизни.