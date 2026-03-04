Снижение дефицита воды начинается с ее рационального потребления
Беседовал Николай Жоров
Президент РК в своем сентябрьском (минувшего года) Послании поручил Правительству ввиду нарастающих проблем с водой в регионе масштабировать внедрение современных водосберегающих технологий, а также решить вопросы эффективного использования трансграничных рек. С просьбой рассказать о том, что сделано в этом направлении, «Казахстанская правда» обратилась к эксперту в области использования водных ресурсов директору Международного исследовательского центра Water Hub КазНАИУ доктору технических наук Анатолию РЯБЦЕВУ.