Сняты барьеры на рынке дезинфицирующих средств в ветеринарии ЕАЭС

21 января вступило в силу решение совета Евразийской экономической комиссии, утверждающее правила регулирования обращения дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств, передает корресопондент Kazpravda.kz со ссылкой на МТИ РК

Фото: пресс-служба МТИ РК

Как пояснили в министерстве, правила устанавливают единые подходы к регистрации средств, единые обязательные требования к качеству, безопасности и эффективности средств и единые подходы к созданию такой системы.

Для производителей ДДД-средств ветеринарного назначения это означает беспрепятственное обращение своей продукции на рынках всех стран ЕАЭС на основании регистрационных удостоверений, полученных в одном из государств-членов ЕАЭС.

Согласно утвержденным правилам, средства проходят регистрацию через процедуру экспертизы, включающую в себя представление образцов, специфических реактивов и других материалов. Сроки проведения процедуры регистрации составляют от 105 до 130 рабочих дней в зависимости от предназначения данных средств.

- Правила направлены на сокращение рисков фальсификации ДДД-средств при их обращении на таможенной территории ЕАЭС, а также исключение необоснованных адмбарьеров при осуществлении взаимной торговли такими средствами. Этот шаг поможет создать благоприятные условия для развития ветеринарной отрасли и повысить уровень ветеринарной безопасности на таможенной территории ЕАЭС, – отметили в МТИ.

Новые нормы будут применяться с 1 сентября 2027 года.

Предусмотрен переходной период, обеспечивающий плавный переход к новой системе: регистрационные удостоверения и иные документы, необходимые для выпуска ДДД-средств в обращение, выданные до вступления в силу правил будут действительны до 31 декабря 2032 года, добавили в госоргане.