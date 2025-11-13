Софья Сподаренко завоевала золотую медаль Исламиады-2025 в плавании

Она стала лучшей на дистанции 100 метров баттерфляем

Фото: Нургали Жумагазы

Казахстанка Софья Сподаренко поднялась на первую ступень пьедестала Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсменка завоевала золотую медаль в плавании. Она стала лучшей на дистанции 100 метров баттерфляем, финишировав с результатом 01:01.66.

Второе место заняла Дефне Таниг (Турция) - 01:02.05. Третьей на финише была Сехер Кая (Турция) - 01:02.42.

Представитель команды Казахстана по плаванию Адильбек Мусин стал серебряным призером. Он завоевал "серебро" на дистанции 100 метров баттерфляем.

Мусин проплыл за 52.73 секунды, уступив только Эльдорбеку Усмонову (Узбекистан) - 52.59.

Третье место занял Джессе Сенгози (Уганда) - 53.45. Казахстанец Максим Сказобцов стал четвертым - 53.57.

 

