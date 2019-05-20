​Сохранить духовные ценности

Кандидат в Президенты Рес­публики Казахстан от общест­венного объединения «Ұлы дала қырандары» Садыбек Тугел провел встречу с общественными деятелями столицы на заседании «круглого стола» на тему «Ұлттық құндылықтарды ұлықтайық!»

Садыбек Тугел акцентировал внимание аудитории на основных положениях своей предвыборной программы.

– Наша обязанность – передать молодежи духовные ценности, традиции и обычаи, идущие от предков, сохранить мир и стабильность в стране. Как сегодня мы воспитаем молодежь – такой она и будет, – высказал свою точку зрения кандидат в Президенты РК.

Он предложил изучать в школах казахские традиции и обы­чаи. Внедрение новой дисциплины, по мнению сторонника сохранения национальных ценностей, воспитает чувство сплоченности и патриотизма в подрастающем поколении. Школьников на уроках необходимо учить древним обычаям, национальным видам спорта и даже обучать обращению с лошадьми.

– Обычаи, традиции и обряды казахского народа формировались на протяжении нескольких столетий. Это своеобразный культурный код народа. На их основе необходимо воспитывать абсолютно все поколения казахстанцев. Долгом каждого народа стало сохранение этого культурного кода. К чему я и призываю казахстанцев, – отметил кандидат.

Высказался Садыбек Тугел и по вопросу повышения статуса казахского языка. Сам кандидат свою программу представляет исключительно на государственном языке.