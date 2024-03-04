Сокращение добычи нефти продлит Казахстан

Международное сотрудничество, Нефть и Газ
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Дополнительное добровольное сокращение добычи на второй квартал 2024 года составит на 82 тыс. баррелей в день в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: пресс-служба Минэнерго

Таким образом, до конца июня 2024 года добыча в Казахстане составит 1,468 млн баррелей в сутки. В дальнейшем, для поддержания стабильности рынка, эти дополнительные объемы добычи будут постепенно возвращаться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 78 тыс.баррелей в день, ранее объявленному Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.

– Дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков, – пояснили в министерстве.

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