Сокровища Якутии представили на выставке в Астане

Афиша
32
Игорь Прохоров

В Национальном музее РК в рамках Дней культуры Рес­публики Саха в Казахстане проходит масштабная выставка.

фото Игоря Бургандинова

В экспозиции – четыре раздела: «Вышитая карта Республики Саха», «Культ коня в культуре народов Евразии», «Сокровищница Якутии» и «Кузнечное ремесло Якутии».

– Сокровища Якутии – это не только произведения искусства, но и люди, которые создают шедевры. Многие народы евразийского континента почитают коня. Для нас, якутов, конь – это наша жизнь, и на нынешней выставке мы показываем уникальные изделия, связанные с коневодством. Также мы привезли работы кузнецов и ювелирные изделия, созданные за последние 30 лет, – отметил министр культуры и духовного развития Республики Саха Афанасий Ноев.

Посетители выставки любуются произведениями ювелирного и декоративно-прикладного искусства, минералогической коллекцией из собрания Государственного фонда драгоценных металлов и камней Якутии. Одним из самых ярких и удивительных экспонатов стала композиция «Сияние бриллиантов» – это россыпь более двух тысяч драгоценных камней на серебряной тарелке.

Внимание привлекают седла, уздечки и попоны – высокохудожественные произведения народного искусства самых северных коневодов Евразии. С неменьшим интересом казах­станцы знакомятся с большим разнообразием традиционных якутских ножей, выкованных из редких металлов и инкрустированных драгоценными камнями. Отдельное место на выставке занимают скульптурные резные изделия из бивня мамонта, а также праздничная кухонная утварь из бересты и дерева.

#выставка #Нацмузей #культура Якутия

Популярное

Все
Сокровища Якутии представили на выставке в Астане
Учиться никогда не поздно: новые знания в Серебряном университете получают актюбинские пенсионеры
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Плотину на реке Аксай может прорвать
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Когда в Астане отключат отопление
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
В бане мыли миллионы
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»

Читайте также

Первый аэроплан пролетел над столицей 93 года назад
В Астане проходит показ раритетных костюмов, в которых выст…
Легендарный фильм «Қыз-Жібек» вернулся на большие экраны
Приключения на пленэре

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]