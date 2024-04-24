Сокровища Якутии представили на выставке в Астане

фото Игоря Бургандинова

В экспозиции – четыре раздела: «Вышитая карта Республики Саха», «Культ коня в культуре народов Евразии», «Сокровищница Якутии» и «Кузнечное ремесло Якутии».

– Сокровища Якутии – это не только произведения искусства, но и люди, которые создают шедевры. Многие народы евразийского континента почитают коня. Для нас, якутов, конь – это наша жизнь, и на нынешней выставке мы показываем уникальные изделия, связанные с коневодством. Также мы привезли работы кузнецов и ювелирные изделия, созданные за последние 30 лет, – отметил министр культуры и духовного развития Республики Саха Афанасий Ноев.

Посетители выставки любуются произведениями ювелирного и декоративно-прикладного искусства, минералогической коллекцией из собрания Государственного фонда драгоценных металлов и камней Якутии. Одним из самых ярких и удивительных экспонатов стала композиция «Сияние бриллиантов» – это россыпь более двух тысяч драгоценных камней на серебряной тарелке.

Внимание привлекают седла, уздечки и попоны – высокохудожественные произведения народного искусства самых северных коневодов Евразии. С неменьшим интересом казах­станцы знакомятся с большим разнообразием традиционных якутских ножей, выкованных из редких металлов и инкрустированных драгоценными камнями. Отдельное место на выставке занимают скульптурные резные изделия из бивня мамонта, а также праздничная кухонная утварь из бересты и дерева.