Солдат-срочник умер на заставе в Атырауской области

В Исатайском районе Атырауской области умер солдат Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, сообщает Kazpravda.kz.

Парень служил на заставе "Жанбай" на берегу Каспийского моря. Призывался из Актау и должен был демобилизоваться осенью этого года.

"В период несения службы на одном из участков государственной границы в Атырауской области скончался военнослужащий срочной службы Нурбек Ергалиев. По результатам судебно-медицинской экспертизы констатирована "внезапная сердечная смерть". Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего", - проинформировали в КНБ.

Происшествие расследует специальная комиссия. Тело солдата доставлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Его родители прибыли в Атырау.

"Руководство и личный состав Пограничной службы КНБ выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего, принимают меры по оказанию необходимой помощи его семье", - добавили в пресс-службе КНБ РК.