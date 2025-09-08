Физиотерапия, действительно, самая приятная, безболезненная и древняя отрасль медицины. Природными ваннами, грязями, травяными компрессами, банками, массажами люди начали лечиться еще с доисторических времен. В древней индийской Аюрведе детально описаны приемы лечебного массажа и гимнастики, в труде «Природа - врач болезней». Гиппократ говорил о полезности солнечных, холодных и паровых ванн. А римляне прославляли термы Нерона словами «In balneis salus» –«В ваннах исцеление», в них даже гладиаторов восстанавливали. Электрические процедуры начались с прикладывания ската, световых рыб в 31 году н.э. Китайцы использовали прижигание, акупунктуру, европейцы обливание, минеральные воды, соляные шахты, у нас использовали кумысолечение и зарядку кочевников айкуне. Так что у современной физиотерапии солидный бэкграунд.

Сегодня она включает десятки самых разных методов - электролечение, светолечение, ультразвуковая терапия, механотерапия, теплолечение, водолечение, ударноволновая терапия, вакумотерапия, аэронотерапия.

– Физиотерапия – это вспомогательный метод лечения, а не основной, но не стоит принижать ее возможности, – рассказала заведующая отделением физиотерапии и реабилитации Национального госпиталя кандидат медицинских наук Райхан Дощанова, – Встречаются сомневающиеся, которые порой спрашивают, в чем смысла физиотерапии, но потом после наших процедур, когда у них проходит боль или спину отпускает, они уже так не говорят. Без физиотерапевтов больные не смогли бы полноценно восстановиться и пройти реабилитацию, возможны были бы рецидивы. В нашей больнице это отделение одно из самых любимых у пациентов, они записываются к нам уже с приемного покоя во время госпитализации. Здесь же почти нет текучки, врачи и медсестры работают десятилетиями. Я связываю это со стабильностью, спокойствием, тишиной, приверженностью профессии и слаженным коллективом, человек ведь остается там, где ему комфортно.