Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию и вылетел в ОАЭ

В мире,Европа,Технологии
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Отъезд был одобрен судебными органами страны

Фото: Tatan Syuflana/AP/picture alliance

Павел Дуров покинул Францию, где проживал под судебным контролем в связи с начатым против него расследованием, и в субботу утром самолет с Дуровым на борту вылетел из аэропорта Ле-Бурже и отправился в Дубай, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Как сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на три близких к делу источника, отъезд был одобрен судебными органами Франции.

По словам одного из этих источников, следственный судья удовлетворил просьбу Дурова об изменении судебного надзора и разрешил ему покинуть Францию на "несколько недель".

Другой источник сообщил, что самолет с Дуровым на борту вылетел из аэропорта Ле-Бурже в субботу утром.

24 августа прошлого года Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. 28 августа вечером его предварительное задержание завершилось, предпринимателя направили в суд, где судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести пунктам, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере 500 тыс. евро.

По решению следственного судьи предприниматель был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро. Также ему предписано дважды в неделю являться в полицейский участок и запрещено покидать территорию Франции.

6 декабря 2024 года агентство AFP сообщило, что Дуров впервые после своего задержания во Франции прибыл в парижский суд на допрос по существу дела о возможной причастности к преступной деятельности, осуществляемой с использованием мессенджера. Отмечалось, что предприниматель отказался комментировать для СМИ ход судебного разбирательства и выдвинутые против него обвинения, заявив лишь, что "верит во французское правосудие".

Интернет-портал Wired со ссылкой на представителя прокуратуры Мейлис де Рек сообщал в начале февраля, что дело Дурова дойдет до суда не ранее чем через год. Она добавила, что сейчас "слишком рано" обсуждать какие-либо детали потенциального мирового соглашения Дурова с властями Франции.

 

#Франция #арест #Дубай #телеграмм #ПавелДуров

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