Павлу Дурову предъявлены предварительные обвинения

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Гендиректору Telegram предъявлено обвинение, его поместили под судебный контроль с залогом в 5 млн евро и обязательством отмечаться в полиции 2 раза в неделю, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюс.

В среду французские власти предъявили генеральному директору Telegram Павлу Дурову предварительные обвинения в том, что он допустил предполагаемую преступную деятельность в своем приложении для обмена сообщениями, и запретили ему покидать Францию до дальнейшего расследования.

Дуров был задержан в субботу в аэропорту Ле-Бурже под Парижем в рамках масштабного судебного расследования, а в среду отпущен после четырех дней допроса.

Обвинения против уроженца России, который является гражданином Франции, включают в себя использование его платформы для материалов о сексуальном насилии над детьми и торговле наркотиками, а также отказ Telegram делиться информацией или документами со следователями, когда это требуется по закону.

Обвинительное заключение:

- Сговор с целью управления онлайн-платформой для осуществления незаконной сделки, в организованной (преступление, предусматривающее максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 000 евро);

- Отказ предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования перехвата, разрешенного законом;

- Соучастие в преступлениях, связанных с предоставлением без законных оснований доступа к программе или данных, предназначенных для подрыва автоматизированной системы обработки данных, организованное распространение изображений несовершеннолетних педопорнографического характера, незаконный оборот наркотиков, организованное групповое мошенничество, преступный сговор с целью совершения преступлений или правонарушений и др;

- Отмывание преступлений или правонарушений в составе организованной банды;

- Оказание криптологических услуг для обеспечения конфиденциальности без соответствующего декларирования;

- Поставка и импорт криптологического средства, которое не выполняет исключительно аутентификации или контроля целостности без предварительного декларирования.

В коммюнике Парижского суда также отмечается, что «практически полное отсутствие ответов на судебные запросы со стороны Telegram было доведено до сведения отдела по борьбе с киберпреступностью».

Гендиректора Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он прилетел в Париж из Азербайджана. 26 августа французские судебные власти продлили срок его содержания под стражей. 27 августа продлили снова.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест был частью «продолжающегося судебного расследования», добавив, что это «ни в коем случае не политическое решение».

В заявлении Telegram говорится, что «абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе».

На крупнейшем американском маркетплейсе Amazon появились в продаже футболки с призывом отпустить бизнесмена из-под стражи.

Также стало известно, что спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона Павла.