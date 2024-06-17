Актюбинка оформила кредит на соседку по больничной палате

Об этом потерпевшая узнала, когда пришло уведомление с банка о просрочке кредита

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В полицию обратилась актюбинка с заявлением по факту мошенничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

По словам местной жительницы, в апреле, когда она находилась в больнице на лечении, соседку по палате попросила установить приложение на телефоне. Та оформила с телефона потерпевшей кредит на сумму более двух миллионов тенге и перевела на свой счет. О кредите потерпевшая узнала, когда пришло уведомление с банка о просрочке кредита.

«Полицейские по подозрению в совершении данного преступления установили и доставили в отдел полиции 51-летнюю жительницу Актюбинской области. По факту мошенничества проводится досудебное расследование», – детализировали в правоохранительных органах.

Также полицейские сообщили, что во второй отдел полиции УП города Тараз обратилась женщина. По её словам, когда она находилась в поликлинике, подошел ее коллега и попросил телефон, чтобы позвонить. Через некоторое время женщина зашла в приложение банка для оплаты покупок и обнаружила пропажу 330 тыс. тенге с личного счета. Оказалось, что знакомый перевел их себе.