В рамках культурной программы была организована специальная книжная выставка, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялась Международная научно-практическая конференция «Қоңыратбаевтар әлемі».

Мероприятие было посвящено 120-летию со дня рождения выдающегося учёного, литературоведа Ауелбека Коныратбаева и 70-летию доктора филологических наук Тынысбека Коныратбая.

В ходе конференции участники обсудили вклад Калжана, Ауелбека, Алибека Коныратбаевых и Тынысбека Коныратбая в развитие науки и культуры, а также подробно рассмотрели их творческое и научное наследие.

В рамках культурной программы была организована специальная книжная выставка, где вниманию участников были представлены редкие труды, архивные материалы, а также прошла презентация книг учёных.

На выставке экспонировались энциклопедические статьи, библиографические указатели и редкие документы.

В конференции приняли участие также зарубежные исследователи, которые представили свои научные доклады в дистанционном формате.