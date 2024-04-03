Состоялся первый рейс по маршруту Душанбе - Астана - Душанбе авиакомпании Somon Air

Комитетом гражданской авиации МТ РК продолжается работа по дальнейшему увеличению количества рейсов и расширению географии полетов из Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтранспорта РК

2 апреля 2024 года состоялось открытие прямого регулярного рейса между столицами Казахстана и Таджикистана.

Полеты по направлению Астана – Душанбе будут выполняться авиакомпанией «Somon Air» с частотой 2 раза в неделю (вторник, пятница) на воздушном судне типа Б-737.

Запуск авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном.