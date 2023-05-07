Сотни миллионов тенге задолжали поставщикам две больницы в Атырауской области

64 предпринимателя не получили деньги за оказанные услуги и поставку товаров в больницы Атырауской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД" .

Фото: Kazpravda.kz

Нарушение выявили борцы с коррупцией в ходе мониторинга. Так, Атырауская областная больница №2 и Курмангазинская районная больница задолжали 64 предпринимателям более 900 миллионов тенге за оказанные услуги и поставку товаров по государственным закупкам.

"Департамент для выяснения обстоятельств направил соответствующее письмо в указанные медицинские учреждения. На сегодня они выплатили 13 субъектам предпринимательства 54,6 миллиона тенге", — сообщили в пресс-службе департамента агентства по противодействию коррупции по Атырауской области.

Ранее, по данным ведомства, одно из учреждений отказывалось перечислить деньги за поставку продуктов питания и услуги по техническому обслуживанию климатического оборудования.

Однако после вмешательства департамента обращение предпринимателей полностью удовлетворили.