Особое внимание было уделено вопросам стратегического планирования, применения цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта

Фото: пресс-служба Минюста

В Астане под председательством вице-министра юстиции Ботагоз Жакселековой состоялась вторая встреча глав ведомств интеллектуальной собственности стран Центральной Азии и Китая, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минюста, основной темой встречи стало обсуждение перспектив правовой охраны инноваций и технологий, развитие взаимного диалога, а также продвижение механизмов устойчивого и технологически ориентированного взаимодействия между странами региона.

Во встрече приняли участие представители ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. В качестве наблюдателя в мероприятии также принял участие директор Департамента стран с переходной и развитой экономикой Всемирной организации интеллектуальной собственности Хабип Асан.

В своем выступлении председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности Шолпан Абдреева отметила, что формат «Центральная Азия - Китай» - это эффективная платформа для системной и содержательной работы. В числе общих приоритетов - развитие правового регулирования с учетом вызовов цифровой экономики, совершенствование механизмов разрешения споров, создание благоприятной деловой среды и внедрение современных цифровых решений.

По итогам встречи было принято совместное заявление, закрепляющее ключевые договоренности и подтверждающее стремление к углублению практического взаимодействия на региональном уровне.