Сотрудничество ЦА и КНР в сфере интеллектуальной собственности обсудили в Астане

Международное сотрудничество
52

Особое внимание было уделено вопросам стратегического планирования, применения цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта

Фото: пресс-служба Минюста

В Астане под председательством вице-министра юстиции Ботагоз Жакселековой состоялась вторая встреча глав ведомств интеллектуальной собственности стран Центральной Азии и Китая, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минюста, основной темой встречи стало обсуждение перспектив правовой охраны инноваций и технологий, развитие взаимного диалога, а также продвижение механизмов устойчивого и технологически ориентированного взаимодействия между странами региона.

Во встрече приняли участие представители ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. В качестве наблюдателя в мероприятии также принял участие директор Департамента стран с переходной и развитой экономикой Всемирной организации интеллектуальной собственности Хабип Асан.

В своем выступлении председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности Шолпан Абдреева отметила, что формат «Центральная Азия - Китай» - это эффективная платформа для системной и содержательной работы. В числе общих приоритетов - развитие правового регулирования с учетом вызовов цифровой экономики, совершенствование механизмов разрешения споров, создание благоприятной деловой среды и внедрение современных цифровых решений.

По итогам встречи было принято совместное заявление, закрепляющее ключевые договоренности и подтверждающее стремление к углублению практического взаимодействия на региональном уровне.

 

#сотрудничество #Китай #ЦА #интеллектуальная собственность

Популярное

Все
Саммит «Центральная Азия – Китай»: новые горизонты науки и образования
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Новый этап в логистике Среднего коридора
Как идет строительство завода по производству стали в Жамбылской области
Партнерство, устремленное в будущее
Научить детей говорить на языке Гете
В Алматинской области усилили профилактику ДТП, происходящих с участием сельхозживотных
Сила двустороннего партнерства
Казахстан – Китай: Добрые соседи и стратегические партнеры
Запретить покупку жилья за наличные предлагают в России
В Казахстан по Шелковому пути
От добычи угля до получения газа
Будущее аграрного сектора
Новые технологии меняют архивное дело
Диалог культур на Шелковом пути
Казахстан укрепляет с Китаем сотрудничество в подготовке кадров для водной отрасли
Понимать, влиять, договариваться
Безопасность на дороге требует системного подхода
Укрепление гуманитарного взаимодействия
В основе – системный подход
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый завод открыли в Атырау
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
«Строительство АЭС в Казахстане – это очевидное, выгодное решение» - эксперт
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Восточный путь Турсуна Султанова
На Иртыше ведут работы по зарыблению осетром
О сравнении Казахстана с соседями высказался финансовый эксперт
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Под сенью Вечно Синего Неба
В Актобе чествовали женщин по имени Алия
В регионе острый дефицит специалистов в сфере спорта
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Казахстанец завоевал золото престижного турнира по боксу в Европе
Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции – Мажилис принял закон
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве

Читайте также

Токаев поддержал идею о проведении тематических годов сотру…
Димаш принял участие в мероприятиях саммита «Центральная Аз…
Перспективы сотрудничества РК и КНР в сфере интеллектуально…
Военные моряки Казахстана повысили квалификацию на курсах в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]