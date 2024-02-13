Сотрудник «ҚазАвтоЖол» погиб при исполнении обязанностей

Происшествия
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10 февраля, около 14 часов на 1285 км автодороги «Самара-Шымкент» произошло трагическое ДТП со смертельным исходом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «ҚазАвтоЖол».

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В результате аварии при исполнении прямых обязанностей погиб главный специалист Кызылординского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Сыдықов Сақтапберген Бақытжанұлы.

– Трагический случай произошел, когда после возобновления движения на участке села Сазды, Аральского района автодороги «Самара-Шымкент» автомобиль марки Toyota Alphard на скорости столкнулся с припаркованным легковым автомобилем, где находился сотрудник компании. В результате столкновения он скончался на месте, – говорится в сообщении.

Погибший являлся главным специалистом Кызылординского областного филиала и проработал в компании более 6 лет, зарекомендовал себя как честный, профессиональный сотрудник. У Сақтапберген Сыдыкова остались четверо детей и супруга.
 

#авария #«ҚазАвтоЖол» #смерть сотрудника

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