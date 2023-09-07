Полицейский рассказал подробности переговоров с захватчиком банка в Астане

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Алихан Мурадов для переговоров потребовал журналиста

Фото: Kazpravda.kz

О захвате отделения Kaspi Bank рассказал в межрайонном суде по уголовным делам Астаны полицейский, который под видом журналиста вел переговоры с захватчиком Алиханом Мурадовым, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, когда он прибыл на место происшествия, территорию оцепили. 

Он добавил, что чуть позже Алихан Мурадов разговаривал по телефону с кем-то из руководства департамента полиции и потребовал журналиста.

"Я туда вошел в бронежилете и сверху надел жилет с надписью "пресса". Начал устанавливать контакт. Спросил: "Алихан, что происходит?" Он говорил о том, что проблемы в Казахстане, надо отправлять деньги детям, малоимущим, нуждающимся. Я говорил, что всё будет потихоньку, что помощь оказывается. Алихан хотел привлечь к себе внимание, вел себя демонстративно. Когда я вел переговоры, у него было пограничное состояние, я ему говорю что-то, а он не воспринимает ", – отметил переговорщик.

Свидетель рассказал, что подсудимый вел себя агрессивно, держал перепуганную сотрудницу банка и угрожал взрывом. Как отметил переговорщик, спустя некоторое время он пошел на контакт, выпустил девушку и начал объяснять свои требования. 

По его словам, захватчик требовал устроить его сестру в клинику в Алматы. Свидетель добавил, что переговоры длились больше часа, после начался штурм.

Напомним, 18 июня текущего года в 13:51 неизвестный, ворвавшись в отделение филиала Kaspi Bank по улице Достык, угрожая предметом, похожим на пистолет, взял в заложники 7 человек.

На переговоры с ним пошел лично министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов. 

В 16:35 после переговоров сотрудники спецподразделения провели штурм. В результате четко спланированной операции 30-летний мужчина был задержан, все заложники освобождены.

29 августа в специализированном межрайонном суде Астаны по уголовным делам началось рассмотрение дела о захвате заложников в отделении Kaspi Bank.

 

#Астана #суд #банк #захват заложников #переговорщик #свидетели

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